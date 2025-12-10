xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อ “บ่อนกาสิโน” แปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ ก็ต้องทำลายให้สิ้นสภาพ

เมื่อฝ่ายกัมพูชาใช้ “บ่อนกาสิโน” เป็นฐานบัญชาการรบและศูนย์ควบคุมโดรนโจมตีไทยกองทัพไทยจำเป็นต้องใช้ สิทธิแห่งการป้องกันตนเอง (Right to Self-Defense) ด้วยการปฏิบัติการที่จำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น และจำกัดวงความเสียหายอย่างแม่นยำที่สุด

เป้าหมายพิกัดทางทหาร
▪️ ช่องจอม สุรินทร์ – บ่อนโอร์เสม็ด
▪️ ช่องอานม้า อุบลราชธานี – บ่อนช่องอานม้า
▪️ ช่องสายตะกู บุรีรัมย์ – บ่อนสายตะกู
▪️ ตาพระยา สระแก้ว – บ่อนกาสิโนตรงข้ามพื้นที่ตาพระยา
▪️ ชำราก ตราด – บ่อนทมอดา

กองทัพไทยปฏิบัติการทุกจุดด้วย ความแม่นยำสูงสุดเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามต่อกำลังพล และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยตามแนวชายแดน กองทัพไทยจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยความแม่นยำที่สุด และเด็ดขาดที่สุด

ข้อมูลจากเพจ "ข่าวทหาร"





















เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ
เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ
เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ
เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ
เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น