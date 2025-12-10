เปิดชื่อ 5 บ่อนกาสิโนกัมพูชา โดนยิงถล่ม เหตุแปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ

เมื่อ “บ่อนกาสิโน” แปรสภาพเป็นที่บัญชาการรบ ก็ต้องทำลายให้สิ้นสภาพ
เมื่อฝ่ายกัมพูชาใช้ “บ่อนกาสิโน” เป็นฐานบัญชาการรบและศูนย์ควบคุมโดรนโจมตีไทยกองทัพไทยจำเป็นต้องใช้ สิทธิแห่งการป้องกันตนเอง (Right to Self-Defense) ด้วยการปฏิบัติการที่จำเพาะเจาะจงต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น และจำกัดวงความเสียหายอย่างแม่นยำที่สุด
เป้าหมายพิกัดทางทหาร
▪️ ช่องจอม สุรินทร์ – บ่อนโอร์เสม็ด
▪️ ช่องอานม้า อุบลราชธานี – บ่อนช่องอานม้า
▪️ ช่องสายตะกู บุรีรัมย์ – บ่อนสายตะกู
▪️ ตาพระยา สระแก้ว – บ่อนกาสิโนตรงข้ามพื้นที่ตาพระยา
▪️ ชำราก ตราด – บ่อนทมอดา
กองทัพไทยปฏิบัติการทุกจุดด้วย ความแม่นยำสูงสุดเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามต่อกำลังพล และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยตามแนวชายแดน กองทัพไทยจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยความแม่นยำที่สุด และเด็ดขาดที่สุด
ข้อมูลจากเพจ "ข่าวทหาร"