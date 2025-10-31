ไทย-เขมรลงนามถอนอาวุธ 3 เฟส บ่ายนี้ กองทัพรอดูความจริงใจจากกัมพูชา

บ่ายนี้ “ไทย-กัมพูชา” จ่อลงนามแผนปฏิบัติการถอนอาวุธ 3 เฟส ด้านกองทัพไทยย้ำเดินหน้าสันติภาพชายแดน รอดูการแสดงความจริงใจจากกัมพูชา
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 31 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า การเดินหน้าสันติภาพชายแดน หลังจากเมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 เสนาธิการกองทัพภาค 2 เลขานุการ RBC ฝ่ายไทย และ รองเสนาธิการ ภูมิภาคทหารที่ 4 เลขาฯ RBC ฝ่ายกัมพูชา ได้มีการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนภูมิภาค (regional border committee-RBC ) ที่ช่องจอม จ.สุรินทร์ – โอร์เสม็ด จ.อุดรมีชัย โดยเป็นการหารือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการปรับกำลังและถอนอาวุธหนัก ตามมติการประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ที่มาเลเซีย
วันนี้ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. มีการประชุมในรายละเอียด และในห้วงบ่ายทางไทยและกัมพูชาจะมีการลงนาม "บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ร่วมกันระหว่าง แม่ทัพภาค 2 และ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 บริเวณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม - โอร์เสม็ด
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 (2nd Special General Border Committee – GBC) เมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
โดยมีเจตนารมณ์ตาม “ปฏิญญาร่วม (Joint Declaration)” ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 โดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ไทย และมาเลเซีย พร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันของทั้ง 4 ประเทศในการส่งเสริมความโปร่งใส ความไว้วางใจ และการบริหารจัดการกำลังทางทหารอย่างมีความรับผิดชอบในภูมิภาค
ทั้งนี้ กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสันติภาพชายแดน โดยพิจารณาจากความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการถอนอาวุธหนัก ที่มีความร้ายแรงต่อพลเรือนของไทยออกจากพื้นที่ชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 พร้อมปฏิบัติตามบันทึกการลงนามปรับกำลัง โดยการถอนอาวุธหนักที่มีความร้ายแรงออกจากพื้นที่ชายแดน ให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ เพื่อลดความตึงเครียด ลดความหวาดระแวง และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ภายใต้การสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) กองทัพไทยยืนยันว่า ทุกก้าวแห่งการปฏิบัติ อยู่บนพื้นฐานของ " อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนไทย "