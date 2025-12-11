“กองทัพภาคที่ 2” เผยโดรน FPV เขมรสามารถบินเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เล็งเป้าหมายแม่น คาดไม่ใช่ทหารเขมรควบคุม

กองทัพภาคที่ 2 เผย กัมพูชาใช้โดรน FPV ติดลูกระเบิด ค.82 มม. บินเล็งเป้าหมายอย่างแม่นยำ คาดใช้สายไฟเบอร์ออปติกควบคุม พร้อมพบพฤติกรรมต้องสงสัยบ่งชี้ผู้บังคับอาจไม่ใช่ทหารโดยตรง ขณะที่ฝ่ายไทยแนะเสริมตาข่าย–ปิดหลังบังเกอร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตี
วันนี้( 11 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2“ โพสต์ข้อความ ชำแหละแผนโดรนพลีชีพเขมร งามไส้! ทภ.2 พบคนบังคับไม่ใช่ทหารกัมพูชา โดยได้ระบุข้อความว่า
“#ยุทธวิธีโดรนที่กัมพูชาใช้ในพื้นที่ช่องอานม้า
ลักษณะโดรนที่ใช้จะเป็น FPV ติดลูก ค.82 มม. และใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการบังคับ
จะมีโดรนชี้เป้าจำนวน 1 ตัว บินคอยดูสังเกตและแจ้งที่หมาย จากการฟังเสียงจะไม่มีรวดเร็วและบินได้นาน
โดรนพลีชีพจะทิ้งทำลายบริเวณช่องด้านหน้า หรือด้านหลังบังเกอร์ หวังให้สะเก็ดกระเด็นเข้าด้านใน / บางจังหวะมีลงจอดที่พื้นเพื่อประหยัดแบตและรอเป้าหมาย
สังเกตลักษณะการบินจะไม่ผ่านจุดที่มีสิ่งกีดขวางเยอะและบินเลือกเป้าไปกลับไปมา (ทำให้คาดว่าใช้สายไฟเบอร์ออฟติก)
การบังคับจากการสอบถามเพื่อนชุดโดรนที่ใช้ FPV จะสามารถควบคุมได้ 2 ลักษณะ
1 ให้บินตาม gps ขึ้นได้ทีละหลายลำ แต่จะบินมั่ว ชนกิ่งไม้ หรือตาข่ายง่าย
2 ใช้คนบังคับทีละลำ ลักษณะจะบินหาที่มุดเข้าบังเกอร์ (อานม้าเจอลักษณะนี้)
ข้อสังเกต :
คนบังคับน่าจะไม่ใช่ทหาร กพช. เนื่องจากมีสัญญาณเข้ามาวิทยุทางทหารโหมด CRL คำภาษาอังกฤษลงท้ายประโยคว่า finished …. / ประกอบกับจุดตรวจการณ์ จะตรวจพบ จยย. ขับลงไปหลังจากโดรนพลีชีพเงียบไป (ทั้ง 2 วันที่อานม้าโดน)
คำแนะนำ :
ตาข่าย และการปิดหลัง รวมถึงช่องยิงช่วยป้องกัน / การยิงปืนทำลายได้ยากเนื่องจากบินเร็วมาก / ปืนแอนตี้โดรนยิงไม่ตก (อยู่ในบังเกอร์ก้มตัวต่ำครับ)”