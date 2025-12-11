ทภ.2 เผยยุทธวิธีโดรนเขมรที่ช่องอานม้า คนบังคับไม่ใช่ทหารกัมพูชา?

กองทัพภาคที่ 2 เผยยุทธิวิธีการใช้โดรนโจมตีของฝ่ายเขมรที่ช่องอานม้า ชี้คนบังคับอาจไม่ใช่ทหารกัมพูชา จับสังเกตสัญญาณวิทยุทางทหารโหมด CRL คำภาษาอังกฤษลงท้ายประโยคว่า finished ตรวจพบ จยย.ขับลงไปหลังจากปฏิบัติการโดรนพลีชีพ
วันนี้(11 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.29 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์อธิบายยุทธวิธีการใช้โดรนของทหารกัมพูชาที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี โดยระบุว่า ลักษณะโดรนที่ใช้จะเป็น FPV ติดลูก ค.82 มม. และใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการบังคับ
จะมีโดรนชี้เป้าจำนวน 1 ตัว บินคอยดูสังเกตและแจ้งที่หมาย จากการฟังเสียงจะไม่มี รวดเร็วและบินได้นาน
โดรนพลีชีพจะทิ้งทำลายบริเวณช่องด้านหน้า หรือด้านหลังบังเกอร์ หวังให้สะเก็ดกระเด็นเข้าด้านใน / บางจังหวะมีลงจอดที่พื้นเพื่อประหยัดแบตและรอเป้าหมาย
สังเกตลักษณะการบินจะไม่ผ่านจุดที่มีสิ่งกีดขวางเยอะและบินเลือกเป้าไปกลับไปมา (ทำให้คาดว่าใช้สายไฟเบอร์ออฟติก)
การบังคับจากการสอบถามเพื่อนชุดโดรนที่ใช้ FPV จะสามารถควบคุมได้ 2 ลักษณะ
1.ให้บินตาม gps ขึ้นได้ทีละหลายลำ แต่จะบินมั่ว ชนกิ่งไม้ หรือตาข่ายง่าย
2.ใช้คนบังคับทีละลำ ลักษณะจะบินหาที่มุดเข้าบังเกอร์ (อานม้าเจอลักษณะนี้
ข้อสังเกต :
คนบังคับน่าจะไม่ใช่ทหาร กพช. เนื่องจากมีสัญญาณเข้ามาวิทยุทางทหารโหมด CRL คำภาษาอังกฤษลงท้ายประโยคว่า finished …. / ประกอบกับจุดตรวจการณ์ จะตรวจพบ จยย.ขับลงไปหลังจากโดรนพลีชีพเงียบไป (ทั้ง 2 วันที่อานม้าโดน)
คำแนะนำ :
ตาข่าย และการปิดหลัง รวมถึงช่องยิงช่วยป้องกัน / การยิงปืนทำลายได้ยากเนื่องจากบินเร็วมาก / ปืนแอนตี้โดรนยิงไม่ตก (อยู่ในบังเกอร์ก้มตัวต่ำ)