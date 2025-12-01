“ฮันนี่ ณภัค” ภูมิใจในความเป็นไทย ทำหน้าที่มอบมงกุฎให้ MRS.CLASSIC UNIVERSE TARTARSTAN 2025

“ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” บินไปทำหน้าที่สาวไทย และ ตัวแทนประเทศไทย ในฐานะเป็นเจ้าของตำแหน่ง MRS.CLASSIC UNIVERSE 2024 ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปี และเธอก็ได้ทำหน้าที่ส่งมอบตำแหน่ง MRS.CLASSIC UNIVERSE TARTARSTAN 2025 ให้กับ DILIARA ZALIALIVEA สาวงามจากประเทศรัสเซีย ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดย ฮันนี่ เผยความรู้สึกว่า
“ปีนี้ ฮันนี่ บินมาทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ ด้วยการมอบมงกุฎและสายสะพายตำแหน่ง MRS.CLASSIC UNIVERSE TARTARSTAN 2025 ซึ่งในปีนี้ก็มีคนสวยจากประเทศต่างๆ เยอะมาก แล้วแต่ละคนก็มีความสามารถรอบด้านด้วย ซึ่งสาวที่ได้รับตำแหน่งนี้มาจากประเทศรัสเซียค่ะ ซึ่งเธอก็ดูโดดเด่นกว่าใครนะคะ แล้วก็มี Mind Set ที่ดีด้วย
ช่วงมอบตำแหน่งก็รู้สึกใจหายนะคะ เวลาผ่านไปเร็วมาก ฮันนี่ รู้สึกว่าฮันนี่เพิ่งได้รับตำแหน่งนี้เมื่อเร็วๆ นี้เอง แต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของ คนไทย สาวไทยได้อย่างดีที่สุด ให้ชาวต่างชาติรู้จักสาวไทยให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งเป็นสาวไทยที่มีครอบครัวแล้วที่ต้องเก่งทั้งงานในบ้าน และงานนอกบ้าน ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆ ค่ะ”