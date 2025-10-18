"ฮันนี่ ณภัค" เข้ารับพระราชทาน พระกริ่งทองคำ จากพระหัตถ์ ในหลวง-พระราชินี ในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวง ประจำปี 2568

วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 เวลา 17.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วยเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ในพระวโรกาสนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานของที่ระลึกแก่ นางสาวณภัค มุทธาเสถียร นางเอกซีรีส์ธรรมะ "นางวิสาขา" และ "พระนางสุเมธา" และเจ้าของตำแหน่ง Mrs. Classic Universe 2024
โดย ฮันนี่ ณภัค เผยว่า… "นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดแก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัววงค์ตระกูลของข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"