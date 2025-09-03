xs
นักแสดงฮ่องกงชื่อดัง “จาง ม่านอวี่” วัย 60 ปี เผยชีวิตเรียบง่ายในฝรั่งเศส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อดีตนักแสดงชื่อดังชาวฮ่องกง “จาง ม่านอวี่” วัย 60 ปี ได้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันภาพชีวิตที่เงียบสงบในยุโรป โดยเธอใช้เวลาท่องเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ล่าสุดได้โพสต์ภาพและคลิปจากการเดินทางที่บอร์กโดซ์ พร้อมเผยความรู้สึกว่า “ทำให้นึกถึงวัยเด็กของฉัน”

ในวิดีโอล่าสุด เธอโชว์ความกระฉับกระเฉงและสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อปีนขึ้นไปถึงจุดสูง เธอได้กางแขนออกอย่างร่าเริง พร้อมพูดถึงบรรยากาศที่สดชื่น จางยังใช้เวลาอยู่กับเด็ก ๆ ปีนต้นไม้ ลูบขนกระต่าย และเดินเล่นในทุ่งหญ้าอันงดงาม ยามพระอาทิตย์ตก

ขณะอยู่ที่สนามบินบอร์กโดซ์ เธอกล่าวถึงความประทับใจในภูมิภาคนี้ และตั้งใจว่าจะกลับมาเยือนอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ว่าเหมือนการผจญภัยในวัยเยาว์












