นักวิชาการแนะบังคับใช้ กม.สวมหมวกกันน็อคจริงจัง หลังพฤติกรรมการใช้ยังต่ำ

มูลนิธิไทยโรดส์ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2566 ครอบคลุม 77 จังหวัด พบว่า อัตราการสวมหมวกของผู้ขับขี่ยังคงอยู่ในระดับ 50-54 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้โดยสารต่ำกว่ามาก อยู่ราว 19-24 เปอร์เซ็นต์ ตลอดช่วงเวลากว่าทศวรรษ โดยชี้ให้เห็นว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดความรู้ แต่เป็นเรื่องของความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายและการขาดกลไกที่ทำให้พฤติกรรมเกิดขึ้นซ้ำในชีวิตประจำวัน
นายแพทย์ ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ช่องว่างระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีบรรทัดฐานผิดๆ ที่ว่า เดินทางระยะสั้น ผู้โดยสารไม่ต้องสวมหมวก ซึ่งเป็นความเชื่อที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะอย่างมาก ดังนั้น เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้นำ เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการองค์กร ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
นายแพทย์ ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ช่องว่างระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีบรรทัดฐานผิดๆ ที่ว่า เดินทางระยะสั้น ผู้โดยสารไม่ต้องสวมหมวก ซึ่งเป็นความเชื่อที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บศีรษะอย่างมาก ดังนั้น เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้นำ เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการองค์กร ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง