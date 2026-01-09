สสส. ผนึก บช.น. ดัน “SAVE FOR KIDS” มอบหมวกกันน็อกเด็ก 1,000 ใบ กระจาย 88 สน. ปลูกวินัยจราจรรับวันเด็ก 2569

สสส. ผนึกบชน. และภาคี ดัน “SAVE FOR KIDS เด็กปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก” มอบหมวกกันน็อกเด็ก 1,000 ใบ ส่งต่อ 88 สน. ปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็ก ชี้สวมหมวกถูกวิธีลดบาดเจ็บศีรษะได้ 72% เพิ่มความปลอดภัยเด็กและเยาวชน
วันนี้( 9 ม.ค. 69 )กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดพิธีรับมอบหมวกกันน็อกและสื่อรณรงค์ ภายใต้โครงการ “SAVE FOR KIDS เด็กปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โดย
พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้นโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำชับให้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการรณรงค์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย และการสร้างวินัยจราจร เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
“กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอขอบคุณ สสส. มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนหมวกกันน็อกและสื่อรณรงค์ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมการทำงานของตำรวจในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้ หมวกกันน็อกและสื่อรณรงค์ที่ได้รับมอบ จะถูกส่งต่อไปยังสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 88 สถานี เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 และใช้ในการรณรงค์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” พล.ต.ต.ธวัช กล่าว
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจการสวมหมวกนิรภัยของมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัยโดยภาพรวมเฉลี่ยช่วงปี 2553–2566 อยู่ที่ 45% โดยในปี 2566 ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัย 48% และผู้ซ้อนท้าย 21% ขณะที่ในกลุ่มเด็กมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เฉลี่ยเพียง 8% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 16% ในปี 2566 ซึ่งยังจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลและปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง อุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งการสวมหมวกกันน็อกอย่างถูกต้องสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72%
“ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2569 สสส. ร่วมกับมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว และภาคีเครือข่าย จึงสนับสนุนโครงการ ‘SAVE FOR KIDS เด็กปลอดภัยสวมหมวกกันน็อก’ ด้วยการมอบหมวกกันน็อกสำหรับเด็กจำนวน 1,000 ใบ ที่รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชนและมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว พร้อมสื่อรณรงค์ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่นำไปใช้สร้างการรับรู้และปลูกฝังวินัยจราจร นอกจากนี้ สสส. ยังขับเคลื่อนการทำงานผ่านโครงการธนาคารหมวกกันน็อกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนนมากกว่า 500 แห่ง ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของครู ผู้ปกครอง และเด็กในพื้นที่ต้นแบบได้ถึง 80–100% และจะขยายผลต่อเนื่องในปี 2569 และปีถัดไป เพื่อให้วันเด็กทุกปีและทุกวัน เป็นวันที่เด็กไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน” นพ.พงศ์เทพ กล่าว