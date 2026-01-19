"ณัฐวุฒิ" นำทีม พท.ลงพื้นที่สุพรรณฯ ช่วยผู้สมัคร สส.ทั้ง 5 เขต ปราศรัยหาเสียง

วันนี้ (19 ม.ค.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจักรภพ เพ็ญแข ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง ลงพื้นที่ปราศรัยช่วยผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย ทั้ง 5 เขต ของพรรคเพื่อไทย โดยมีนายประยูร อินสกุล ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 1 เบอร์ 5 นายชัยพร สีถัน ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 2 เบอร์ 3 น.ส.กุลธิดา เหมาเพชร ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 3 เบอร์ 3 น.ส.วิรธิดา โกยชัย ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 4 เบอร์ 3 และนายภานรินทร์ อินสกุล ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี เขต 5 เบอร์ 3 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชน
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในวันนี้จัดปราศรัยรวม 4 เวที ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดีย์ และปิดท้ายเวทีใหญ่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวเปิดเวที
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในวันนี้จัดปราศรัยรวม 4 เวที ในพื้นที่ อ.บางปลาม้า อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดีย์ และปิดท้ายเวทีใหญ่ที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวเปิดเวที