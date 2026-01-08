xs
"อิ๊งค์" โผล่ช่วยพท.หาเสียงเป็นครั้งแรก ดอดร่วมเวทีปราศรัยใหญ่ให้กำลังใจผู้สมัคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพทองธาร“ โผล่ร่วมเวทีปราศรัยใหญ่ ”เพื่อไทย“ ให้กำลังใจผู้สมัคร พร้อมสวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคหมายเลข 9 เป็นครั้งแรกที่มาช่วยหาเสียง

วันนี้ (8 ม.ค.69) เวลา 17.45 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เดินทางถึงเวทีใหญ่ของพรรคเพื่อไทย บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวพรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 มาร่วมให้กำลังใจผู้สมัคร สส. ในการเปิดเวทีปราศรัยครั้งแรก

ทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของนางสาวแพทองธาร ที่มาร่วมกิจกรรมในการรณรงค์หาเสียงกับพรรคเพื่อไทย

