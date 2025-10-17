"เต้น" แฉ “ศักดิ์ดา” นั่งสั่งการห้องนายอำเภอในพื้นที่เลือกซ่อม นัดท้องถิ่นกินข้าว แซะเป็นกลางม๊าก

“ณัฐวุฒิ” แฉภาพ “ศักดิ์ดา” นั่งสั่งการห้องนายอำเภอ ในพื้นที่เลือกซ่อม นัดท้องถิ่นกินข้าวด้วย ประชดขรก.เป็นกลางม๊าก มาก
วันนี้ (17ต.ค.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสส. จังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว พร้อมภาพ โดยระบุว่า เลือกตั้งซ่อมเขต 4 กาญจนบุรี สถานการณ์กำลังเข้มข้น
รัฐมนตรีศักดิ์ดาท่านขยันดี ช่วงเที่ยงวันนี้ ขึ้นไปที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยในเขตเลือกตั้ง เข้าไปนั่งในห้องนายอำเภอ สั่งการโน่น นั่น นี่
เย็นนี้ข่าวว่าจะนัดผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กินข้าวที่บ้านนายอำเภอด้วย สื่อมวลชนว่างๆไปดูได้ ท่านคงไม่ว่าหรอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห่วงว่าข้าราชการจะเป็นกลางม๊าก มาก ถึงมากที่สุด