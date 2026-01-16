จนท.อช.สันกาลาคีรี รุดตรวจสอบซากช้างป่าตายในป่าสะบ้าย้อย

นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพบซากช้างป่าเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งอย่างรวดเร็วจากเครือข่ายภาคประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านไร่เหนือ ซึ่งถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
การลงพื้นที่ตรวจสอบภายหลังรับแจ้ง นางสาลินี ขวัญศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชน เข้าตรวจสอบพิกัดบริเวณขอบสวนยางพารา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาโต๊ะเทพและป่าควนหินลับ (นอกเขตเตรียมการประกาศอุทยานฯ) พบซากช้างป่าเพศผู้ อายุเพียง 5-6 ปี ซึ่งเป็นช้างวัยกำลังเจริญเติบโต การสูญเสียครั้งนี้สร้างความเสียดายให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากช้างป่าถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าสันกาลาคีรี
มาตรการพิสูจน์ทราบและสร้างความเชื่อมั่น
จากการตรวจสอบสภาพภายนอกในเบื้องต้น "ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลจากการกระทำของมนุษย์" ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด นายสัจรินทร์ ได้สั่งการให้ส่งทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เข้าผ่าพิสูจน์ซากเพื่อหาสาเหตุการตายทางพยาธิวิทยา (เช่น การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ หรือการได้รับสารพิษ) และให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมกับชาวบ้านดูแลพื้นที่เกิดเหตุอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมก่อนการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น
สำหรับกระบวนการทางกฎหมาย ให้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน เพื่อความโปร่งใสตามระเบียบขั้นตอน
ความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน
"ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านไร่เหนือที่ช่วยเป็นหูเป็นตา และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่พบเหตุ ความร่วมมือเช่นนี้คือหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ช้างป่าไทยให้อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก และรอฟังผลการชันสูตรจากสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง" ผู้อำนวยการ สบอ.6 กล่าวทิ้งท้าย