รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัว NEW ERA of Excellence Bone X Brain Hospital โรงพยาบาลเพื่อกระดูกและสมอง รวมทุกศาสตร์และศิลป์ของการรักษา พร้อมคอลเลกชั่นพิเศษ Bone X Brain ช้อป = ช่วย ผู้ป่วยด้อยโอกาส

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมดูแลโรคทางกระดูกและข้อ โรคทางกระดูกสันหลัง และโรคทางระบบประสาทและสมอง มุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการองค์รวมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการสหสาขา เปิดตัว NEW ERA of Excellence Bone X Brain Hospital : นึกถึงกระดูกและสมอง นึกถึง Bone X Brain Hospital โรงพยาบาลเพื่อกระดูกและสมอง” พร้อมเปิดตัวคอลเลกชั่นพิเศษ “Bone X Brain” รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้บริหาร Bone X Brain Hospital โรงพยาบาลเพื่อกระดูกและสมอง กล่าวว่า “ตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลมาประมาณ 5 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาโรคทางกระดูกและสมอง เพราะBone หรือกระดูก เป็นส่วนหลักที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้มั่นคง... แต่จะเคลื่อนไหวได้ดังใจปรารถนา ต้องเริ่มที่ Brain หรือสมองสั่งการ เพราะฉะนั้น Bone และ Brain จึงทำงานร่วมกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้เลย จึงเป็นที่มาของ “Bone X BrainHospital” โรงพยาบาลเพื่อกระดูกและสมอง รวมทุกศาสตร์และศิลป์ของการรักษาครบในที่เดียว ที่รวมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านกระดูก Orthopedic Center of Excellence (CoE) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท Neuroscience Center of Excellence (CoE) ให้คุณได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกและสมอง ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรค ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทุก Gen ทุกเชื้อชาติ ด้วยคอนเซปต์การบริการสไตล์ Bone X Brain with Triple X คือ• eXperience… เราให้คุณมากกว่าการรักษา ด้วยบริการ One – Stop Service บริการเฉพาะบุคคลที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาแบบองค์รวม ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมวางแผนการรักษา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน• eXpertise… เรารวมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงและเทคโนโลยีรักษาโรคทางกระดูกและสมองไว้ในที่เดียว เพื่อมอบประสบการณ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น• eXcellence… เราดูแล “คุณ” ด้วยใจเสมือนคนในครอบครัวของเรา เพื่อให้คุณกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดการให้บริการ “Bone X Brain with Triple X” เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลจะได้รับประสบการณ์ที่ดีตลอดการรักษาที่ Bone X Brain Hospital”ภายในงานมีช่วงคุยสบายสไตล์ Bone X Brain โดย นพ.โชติพัฒน์ ด่านชัยวิจิตร Chief Faculty of CoENeuroscience Institute นพ.วัชระ พิภพมงคล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์กระดูกและข้อ คุณสา -สาลินี รัตนชัยสิทธิ์ เจ้าของแบรนด์ Cyrano Designนักวาดภาพประกอบและผู้ออกแบบสินค้าคอลเลกชั่นพิเศษ “Bone X Brain Collection” รายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของมูลนิธิเวชดุสิตฯและ คุณจอส - เวอาห์ แสงเงิน ศิลปินและนักแสดงจาก GMMTV พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ Bone X Brain Collectionคุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์ เจ้าของแบรนด์ CyranoDesign และนักวาดภาพประกอบ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมออกแบบคอลเลกชั่น “Bone X Brain”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของมูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีทั้งเสื้อยืด กระเป๋าผ้า และกระเป๋าคลัตช์ ด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Cyrano Design ในฐานะนักวาดภาพประกอบ เพราะศิลปะช่วยให้สมองทำงานได้ดี ผ่อนคลาย พัฒนาความจำ เสริมสร้างทักษะการคิด ส่งเสริมสุขภาพจิต เพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี”คุณจอส - เวอาห์ แสงเงิน ศิลปินและนักแสดงจาก GMMTV กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ศิลปะช่วยเหลือสังคม อยากเชิญชวนให้มาซื้อสินค้าคอลเลกชั่นนี้กันเยอะ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลมากขึ้น”“นึกถึงกระดูกและสมอง นึกถึง Bone X Brain Hospital รพ.เพื่อกระดูกและสมอง” ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์แห่งความเป็นเลิศรวมทุกศาสตร์และศิลป์ของการรักษา ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสมองและกระดูก อีกระดับของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมให้คุณกลับมาใช้ชีวิตในแบบของคุณ ดูแลคุณและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เลือกชมสินค้า Bone X Brain Collection : https://bkkhos.com/3PxGESEข้อมูลเพิ่มเติม https://bkkhos.com/3TCJmYh