ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ร่วมถกไตรมูลนิธิฯ วางแผนปี 69 เดินหน้าคุ้มครองช้างป่า-ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรมูลนิธิฯ สรุปผลดำเนินงานปี 2568 และพิจารณาแผนงานปี 2569 ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์ช้างป่า การสกัดกั้นและเฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้งคนกับช้าง พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนในระยะยาว
วันนี้ (22 ธ.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรมูลนิธิฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิจารณาแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ร่วมกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมอาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานและมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างเป็นระบบ
สำหรับ คณะกรรมการไตรมูลนิธิ ประกอบด้วย 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในที่ประชุม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอแผนการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1 ด้านการดูแลช้างป่า อาทิ การฟื้นฟูและปรับปรุงทุ่งหญ้า การปลูกพืชอาหารช้างป่าและสัตว์ป่า การพัฒนาศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า รวมถึงการควบคุมประชากรช้างป่าด้วยวัคซีนคุมกำเนิด
2 ด้านการสกัดกั้นช้างป่า โดยจัดทำแนวป้องกันช้างป่า เพื่อลดการออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ และลดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
และ 3 ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันช้างป่า มีการพัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างป่า พร้อมจัดชุดอุปกรณ์ตอบโต้และผลักดันช้างป่า สนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังได้เสนอแผนการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ฯ ซึ่งเน้นการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบส่งน้ำ โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจะสนับสนุนงบประมาณเงินอนุรักษ์สัตว์ป่า เฟสที่ 1 จำนวน 2 กิจกรรม วงเงินรวม 2,526,500 บาท ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ระยะทาง 150 เมตร บริเวณหน้าผา งบประมาณ 543,700 บาท กิจกรรมที่ 2 งานวางท่อลอดและถนนน้ำล้น งบประมาณ 1,982,800 บาท
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันความมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ช้างป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพร้อมเดินหน้าตามแผนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในระยะยาว