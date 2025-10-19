กรมอุทยานฯ ร่วมชุมชน 2 จังหวัด เฝ้าระวังช้างป่า 5 ตัว ป้องกันความเสียหายพื้นที่เกษตร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ รายงานความคืบหน้าการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าอย่างต่อเนื่อง หลังพบช้างป่า 5 ตัว เคลื่อนตัวออกหากินในพื้นที่ป่าธรรมชาติ บริเวณบ้านเก-ล่า (ป่าชมญา) หมู่ 13 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นายธนานันต์ พุฒนวล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมหลวงชุมพรด้านทิศใต้ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
ชุดปฏิบัติการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าคลองรังแตน หน่วยพิทักษ์ป่าคลองทรายอ่อน จุดสกัดบ้านน้ำเย็น ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และราษฎรจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าจากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ หมู่ 12 และ 13 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, บ้านในง่วม หมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, และบ้านคลองจั่นพัฒนา หมู่ 8 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทีมงานได้ติดตามสถานการณ์และพบช้างป่าทั้ง 5 ตัวกำลังหากินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามธรรมชาติ บริเวณพิกัด 47 P 503921 E. 1181096 N. ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ บ้านบางมาศใต้ ซอยอุชาน ซอยพยุงสุขใจ (ผาหมี) บ้านบางมาศใต้ (สหลูน) และบ้านเก-ล่า (ป่าชมญา) ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบเห็นช้างป่าเข้ามาในพื้นที่เกษตรหรือใกล้ถนน ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อดำเนินการผลักดันช้างกลับสู่ผืนป่าอย่างปลอดภัย
"การทำงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ รวมถึงความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมจากชุมชนท้องถิ่นทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์ช้างป่าให้อยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน" นายธนานันต์ กล่าวในตอนท้าย