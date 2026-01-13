ทบ.แจงกรณีคลิปทหารทำร้ายร่างกายพลทหารเพื่อนร่วมงาน เผยพบผิดจริงได้สั่งลงโทษทางวินัย

กรณีที่ปรากฏคลิปวิดีโอที่มีลักษณะทหารทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในสื่อสาธารณะ กองทัพบกได้ตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 68 ณ กองร้อยบริการ ศูนย์การกำลังสำรอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากมีพลทหารในสังกัดเดียวกัน เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกัน ซึ่งภายหลังเกิดเหตุ ฝ่ายหนึ่งได้นำเรื่องการชกต่อยไปแจ้งให้ สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ เนื่องจากมีความสนิทสนมกันรับทราบ ต่อมา สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ ได้มีการสอบถามและพยายามปรับความเข้าใจระหว่างคู่กรณี แต่กลับเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ปรากฏเป็นคลิปภาพตามสื่อโซเชียล ขณะที่ สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ เกิดอารมณ์โกรธ และใช้กำลังทำร้ายพลทหารคู่กรณี
จากกรณีดังกล่าว ศูนย์การกำลังสำรอง ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว และได้พิจารณาลงโทษทางวินัยต่อ สิบเอก พิตรพิบูล เวียงอินทร์ ฐานทำร้ายร่างกายพลทหาร ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบ และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา มีความผิดตามวินัยทหาร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 คณะกรรมการสอบสวนของหน่วยจึงมีมติให้ลงโทษ “จำขัง” มีกำหนด 45 วัน และงดบำเหน็จ ตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันบุคลากรทุกคนภายในองค์กร เปรียบเสมือนเพื่อนรักร่วมชีวิตการทำงาน จะต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี โดยจะไม่ยอมให้บุคคลใดมาแบ่งแยกหรือทำลาย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งหากพบมีกำลังพลคนใดมีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน หรือมีการกระทำที่ผิดต่อกฎระเบียบ วินัยทหาร และกฎหมายบ้านเมือง กองทัพบกจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดด้วยความโปร่งใส อย่างตรงไปตรงมา