"สุชาติ"สั่งตั้ง กก.สอบเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ปมทรัพย์สิน-สีกา คาด 1 สัปดาห์รู้ผล

นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า มีข้อร้องเรียน ถึงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง เข้าข่ายกระทำความผิดพระธรรมวินัย อีกทั้งยังมีข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ โดยการร้องเรียนเป็นเรื่องทรัพย์สินและเรื่องสีกา ซึ่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เป็นเจ้าคณะจังหวัด และเป็นพระสังฆาธิการด้วย ดังนั้นจึงต้องให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้ร้องและประชาชน รวมถึงตัวเจ้าอาวาสด้วย เพราะหากไม่เป็นความจริงจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ตนจึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และให้ผู้ตรวจของสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วย เพราะไม่ทราบว่าในโลกออนไลน์พูดเพื่อความสนุกสนานหรือไม่ แต่ยอมรับว่าตนได้ยินเรื่องนี้มานาน มีเค้าโครง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ผู้ร้องสบายใจ แต่หากเจ้าอาวาสทำผิด ก็ต้องว่าไปตามระเบียบกฎหมาย และต้องแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการต่อไป
เมื่อถามว่าวางกรอบระยะเวลาการตรวจสอบไว้เท่าใด นายสุชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วาง แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ เพราะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ของตน ไม่ทำก็ไม่ได้ และตนก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทน
ทั้งนี้ นายสุชาติ ยอมรับว่าเรื่องนี้มีมูลมานาน ตนเคยไปสอบถามและเตือนเจ้าอาวาสมาแล้ว ว่ามีเรื่องใดที่ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่ แต่เนื่องจากวันนี้มีเสียงร้องเรียนจากโซเชียล จึงต้องดำเนินการ
เมื่อถามว่าจำนวนทรัพย์สินของวัดโสธรฯ มีเท่าใด นายสุชาติ กล่าวว่า วัดโสธรฯ เป็นวัดที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่เราไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสมีทรัพย์สินขนาดไหน เพราะเห็นว่ามีการโอนกันไปมา แต่อย่าลืมว่าพระสังฆาธิการคือเจ้าพนักงาน เรื่องนี้สำคัญที่สุด
ส่วนจำเป็นที่เจ้าอาวาสจะต้องลาสิกขาระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ยัง เพราะท่านยังไม่ผิด ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องสีกาที่เขาร้อง เป็นความจริงหรือไม่
ส่วนเจ้าอาวาสจะหนีหรือไม่ นั้น นายสุชาติ กล่าวว่า คิดว่าท่านคงไม่หนีไปไหน
เมื่อถามว่ามีงานอะไรจะฝากไปยังรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า คงไม่ต้องฝาก เพราะเขาต้องทำหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ว่ามีเรื่องอะไรค้างคาก็ต้องสานต่อ