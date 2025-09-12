xs
"สุชาติ"สั่งตั้ง กก.สอบเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ปมทรัพย์สิน-สีกา คาด 1 สัปดาห์รู้ผล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายสุชาติ​ ตันเจริญ​ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า​ มีข้อร้องเรียน ถึงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง เข้าข่ายกระทำความผิดพระธรรมวินัย อีกทั้งยังมีข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ โดยการร้องเรียนเป็นเรื่องทรัพย์สินและเรื่องสีกา ซึ่งเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เป็นเจ้าคณะจังหวัด และเป็นพระสังฆาธิการด้วย ดังนั้นจึงต้องให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้ร้องและประชาชน รวมถึงตัวเจ้าอาวาสด้วย เพราะหากไม่เป็นความจริงจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ตนจึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน​ ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏ​ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูง​ รวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และให้ผู้ตรวจของสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วย เพราะไม่ทราบว่าในโลกออนไลน์พูดเพื่อความสนุกสนานหรือไม่ แต่ยอมรับว่าตนได้ยินเรื่องนี้มานาน มีเค้าโครง​ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ผู้ร้องสบายใจ​ แต่หากเจ้าอาวาสทำผิด ก็ต้องว่าไปตามระเบียบกฎหมาย และต้องแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการต่อไป

เมื่อถามว่าวางกรอบระยะเวลาการตรวจสอบไว้เท่าใด นายสุชาติ​ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้วาง แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ เพราะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ของตน ไม่ทำก็ไม่ได้ และตนก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชาชนเลือกมาเป็นผู้แทน

ทั้งนี้ นายสุชาติ​ ยอมรับว่าเรื่องนี้มีมูลมานาน ตนเคยไปสอบถามและเตือนเจ้าอาวาสมาแล้ว ว่ามีเรื่องใดที่ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่ แต่เนื่องจากวันนี้มีเสียงร้องเรียนจากโซเชียล​ จึงต้องดำเนินการ

เมื่อถามว่าจำนวนทรัพย์สินของวัดโสธรฯ มีเท่าใด นายสุชาติ กล่าวว่า วัดโสธรฯ ​เป็นวัดที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก แต่เราไม่ทราบว่าเจ้าอาวาสมีทรัพย์สินขนาดไหน​ เพราะเห็นว่ามีการโอนกันไปมา​ แต่อย่าลืมว่าพระสังฆาธิการคือเจ้าพนักงาน เรื่องนี้สำคัญที่สุด

ส่วนจำเป็นที่เจ้าอาวาสจะต้องลาสิกขาระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ นายสุชาติ​ กล่าวว่า ยัง เพราะท่านยังไม่ผิด ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องสีกาที่เขาร้อง​ เป็นความจริงหรือไม่​

ส่วนเจ้าอาวาสจะหนีหรือไม่ นั้น นายสุชาติ กล่าวว่า คิดว่าท่านคงไม่หนีไปไหน


เมื่อถามว่ามีงานอะไรจะฝากไปยังรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า คงไม่ต้องฝาก เพราะเขาต้องทำหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ว่ามีเรื่องอะไรค้างคาก็ต้องสานต่อ