'ณัฐวุฒิ'ปลุกใจคนสกลฯ เทคะแนนเลือกเพื่อไทย ให้นายกฯ'ยศชนัน'บริหาร

วันนี้ (13 ม.ค.) พรรคเพื่อไทยออนทัวร์ลุยอีสาน ปักหมุดปราศรัยที่จังหวัดสกลนคร นำทัพโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง พร้อมคณะ ลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัคร สส.สกลนคร ทั้งหมด 7 เขต โดยปูพรมปราศรัยทั้งหมด 3 จุดเริ่มต้นภารกิจแรกที่สนามกีฬาบ้านอ้อมแก้ว อ.โพนนาแก้ว ,เวทีที่ 2 ที่หอประชุมโรงแรมพีซีพาเลซ อ.เมือง และลานสนามบินเก่า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ขณะที่มวลชนจากหลายพื้นที่เดินทางมารอต้อนรับ พร้อมสร้างสีสันด้วยการผูกผ้าขาวม้าและส่งเสียงเชียร์พรรคเพื่อไทยกันอย่างคึกคักตลอดการปราศรัยทั้ง 3 เวที
โดยมีไฮไลท์อยู่ที่เวทีที่ 3 นายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อยู่ในห้วงความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน แม้พรรคเพื่อไทยจะได้รับโอกาสเป็นรัฐบาล 2 ปี แต่ต้องเจออุบัติเหตุทางการเมือง มีการปลดนายกฯ เศรษฐา-นายกฯ แพทองธาร ทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ
"ถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นโดนแบบนี้ไม่เหลือซากแล้ว แต่พรรคเรายังอยู่ เพราะอยู่ได้จากผลงาน จากนโยบายที่ทำเพื่อประชาชน ผมจะบอกดังๆว่าพรรคนี้ถ้ามันตาย มันตายไปนานแล้ว ที่มันไม่ตายเพราะมีประชาชนอยู่ข้างหลัง"
อย่างไรก็ตามนายณัฐวุฒิ เสริมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่จะชี้ชะตาบ้านเมือง จึงขอโอกาสจากพี่น้องสกลนครเลือกเพื่อไทยเหมือนที่เคยเป็นมา ให้ได้ทั้งคนทั้งพรรคยกจังหวัด โดยเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะทำให้ประชาชนยืนขึ้นได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง
นับตั้งแต่สมัยไทยรักไทย พรรคนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพรรคการเมืองแรกที่เปลี่ยนนโยบายจากป้ายหาเสียงให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็น 30 บาทรักษาทุกโรค, กองทุนหมู่บ้าน, OTOP
สำหรับเลือกตั้งครั้งนี้ นายณัฐวุฒิ ได้นำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทยต่อมวลชน อาทิ คนไทยไร้จน เติมเงินให้คนไทยพ้นเส้นความยากจน, ล้างหนี้ประชาชน, หวยเกษียณ, ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30 %, ลดค่าไฟ 3.70 บาท, บ้านเพื่อคนไทย, รถไฟฟ้า 20 บาท เป็นต้น
"นโยบายหาเสียงทุกพรรคเขียนยังไงก็ได้ แต่ที่ทำได้จริงมันมีพรรคนี้ที่ทำได้จริง"
ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย ยังย้ำถึงคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกฯ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ว่า เป็นนักวิชาการทีเดินเข้ามาในการเมืองด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีมหาวิทยาลัยชื่อดัง
นอกจากนี้หลังไปแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีดีเบต เกจิการเมืองหลายสำนักมองว่า นี่คือความหวังของประเทศไทย ที่จะเข้ามาลดความขัดแย้งในประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้
"เลือกตั้งรอบนี้ขอให้พี่น้องสกลนคร ยืนยันร่วมกันอีกครั้ง ว่าจะเลือกทั้งคนทั้งพรรคให้ สส.เพื่อไทยเข้าสภา ให้ ศ.ดร.ยศชนัน เป็นนายกฯ"
ทั้งนี้นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเมือง 3 ก๊ก ซึ่งประกอบไปด้วย สีแดง สีส้ม สีน้ำเงิน โดยตั้งข้อสังเกตว่าหลังสีน้ำเงินถูกหวยสีส้มได้เป็นรัฐบาลจาก MOA จากนั้นเครือข่ายสีน้ำเงินได้เติบโตในชั่วข้ามคืน ดังนั้นพรรคสีส้มจึงมีสถานะเป็นแม่นมของสีน้ำเงิน
"ตั้งแต่สีน้ำเงินก่อตั้งมา ไม่เคยถูกไว้วางใจจากใครเลยนอกจากสีส้ม และสีส้มไม่เคยไว้วางใจใครเลยนอกจากสีน้ำเงิน"
ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย ย้ำกลับมวลชนว่าต้องช่วยกันเลือกเพื่อไทยเอาชนะให้ขาด ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ 1 นโยบายเพื่อไทยเป็นนโยบายหลัก นายกฯ ชื่อ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ไม่มีโหวตให้ใครอื่น
นายณัฐวุฒิ ยืนยันต่อมวลชนว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยที่กินได้ เป็นประชาธิปไตยที่ทำงานเป็น พรรคเพื่อไทยเดินหน้าด้วยนโยบาย
"ถ้าชาวสกลนครมองหาการเมืองแบบนี้ ขอให้โอกาสเลือกพรรคเพื่อไทยกันอีกครั้ง" นายณัฐวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้สมัคร สส.สกลนคร ของพรรคเพื่อไทย ประกอบไปด้วย -เขต 1 นายตวงภัทร ตีรสวัสดิชัย เบอร์ 5, -เขต 2 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เบอร์ 1, -เขต 3 น.ส.จิรัชยา สัพโส เบอร์ 4, -เขต 4 นายพัฒนา สัพโส เบอร์ 6, -เขต 5 นางอภิญญา พันทะสา เบอร์ 4, -เขต 6 น.ส.สกุณา สาระนันท์ เบอร์ 4, และ เขต 7 ดร.อิสรพงษ์ อุประ เบอร์ 3