"ลูกเจ๊แดง" ชู 4 นโยบายเพื่อไทย ยันไม่ใช่ประชานิยมแต่คือดีเอ็นเอแก้ปัญหา ย้ำวันเลือกตั้งคือความหวังวางรากฐานประเทศ

’ยศชนัน‘ ชี้วันเลือกตั้งเป็นความหวังของคนไทย เพื่อวางรากฐานประเทศ สรุป 4 นโยบายเพื่อไทย ไม่ใช่ประชานิยม แต่คือดีเอ็นเอในการแก้ปัญหา ขอให้ทุกคนเชื่อใจว่าทำได้แน่นอน เปรียบเหมือนอยู่บนบ่ายักษ์ใจดี เพราะไม่ได้เดินลำพัง
วันนี้ (25 ธ.ค. 68) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวบนเวทีการเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร สส. ทั้ง 500 คน
นายยศชนัน กล่าวว่า ภาพวันนี้เป็นภาพที่ทำให้ตนเองนึกถึงเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่ผ่านมา ในตอนนั้นได้รับโอกาสจากพรรคเพื่อไทยให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. เขตสาม จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเกิดของตนเอง ในนามพรรคเพื่อไทยในครั้งนั้น จากวันนั้น จนถึงวันนี้อุดมการณ์ของพวกเรา ไม่เคยเปลี่ยน พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน
นายยศชนัน กล่าวว่า 45 วันหลังจากนี้ พรรคอื่นอาจจะมองว่าเป็นการเลือกตั้ง และอาจจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ แต่พวกเราต้องอดทน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ สำหรับพวกเรา ไม่ใช่เป็นเพียงการเลือกตั้ง แต่คือวันแห่งความหวังของประชาชน เพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้คนไทย ให้คนจนรวยขึ้น และคนรวยก็ไม่ต้องจนลง เพื่อไทยทำได้
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า วันนี้ปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาโลกร้อน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลัน สิ่งที่เราต้องทำมี 4 เรื่อง ได้แก่
1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้ ต้องเคลื่อนจากฐาน การรดน้ำ ต้องรดที่ราก ไม่ใช่รดที่ใบ ซึ่งเรื่องนี้หลายคนเข้าใจผิด มองว่าพรรคเพื่อไทย ทำเรื่องของประชานิยม แต่ไม่ใช่ สิ่งสำคัญที่สุดคือดีเอ็นเอของเรา ต้องแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสเพื่อคนจน และคนรากหญ้า สถานการณ์โควิดทำให้หลายคนไม่สามารถฟื้นขึ้นมา ไม่สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการปลดหนี้ พร้อมกับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อให้เขาไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้อีก
2. สิ่งสำคัญก็ต้องส่งเสริมเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เช่นการเกษตร การปรับปรุงพืชพันธุ์ การปรับปรุงปุ๋ย หลายคนมองว่าการทำดินดึ เป็นส่วนหนึ่ง แต่สำคัญที่สุดคือปุ๋ย ต้องเหมาะกับพืช เรื่องอุตสาหกรรมการผลิต การตลาดใหม่ ๆ ใช้การทูตช่วยเหลือเรื่องนี้ การทำเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้สามารถเข้ากับ AI ได้ เรื่องภาคบริการ คือการคมนาคมขนส่ง การช่วยตำรวจในการใช้ AI เข้ามาเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้
3.การสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ขยายโอกาสใหม่ในทุกมิติ เช่น เกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมสมุนไพรทางการแพทย์ อุตสาหกรรมมูลค่าสูง
4.หน้าที่ของภาครัฐ การสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างคน สำหรับการสร้างความเชื่อมั่น ”อธิปไตยคือสิ่งสำคัญที่สุด“ เรื่องหลักนิติธรรม เรื่องยาเสพติดไม่จบไม่เลิก เช่นเดียวกับเรื่องคอร์รัปชั่น และเรื่องสแกมเมอร์
”วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเชื่อใจ นอกจากเรื่องของคน ยังมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่าวันนี้ เราจะทำได้อย่างแน่นอน เพราะเราไม่ได้เดินโดยลำพัง เรายังมีพี่น้องพรรคไทยรักไทยเดิมกลับมา ซึ่งก็ขอต้อนรับทุกคน และมีพี่น้องพรรคเพื่อไทยที่มากประสบการณ์ยังอยู่กับเรา รวมถึงสายเลือดใหม่ที่เข้ามาพรรคเพื่อไทย เปรียบเหมือนว่าเรายืนอยู่บนบ่าของยักษ์ใจดีตนหนึ่ง เพื่อช่วยพวกเรา ให้ได้เห็นความหวังของคนไทย ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าลูกหลานของเราจะเกิดที่ไหน เขาต้องได้เติบโตขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมกันสร้างประเทศที่ดี เพื่อลูกหลานของเราอีกครั้ง ด้วยสองมือของเรา นับถอยหลังสู่วันแห่งความหวัง 8 กุมภาพันธ์ สู้ไปด้วยกัน เพื่อไทยทำได้ ทำให้ไทยยิ่งใหญ่ เลือกพรรคเพื่อไทย ทั้งคนทั้งพรรค“ นายยศชนัน กล่าวทิ้งท้าย