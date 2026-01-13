"กรณ์"เชื่อถ้าแก้ปัญหาถูกจุดฝุ่นพิษลดได้จริง พร้อมเสนอ 5 เรื่องที่ต้องทำไปพร้อมกัน

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์
วันนี้ฝุ่นกลับมาอีกแล้ว และก็มีหลายคนถามผมว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 เราจะแก้ได้จริงไหม หรือสุดท้ายก็จะวนกลับมาเหมือนทุกปี
ผมคิดว่าคำตอบคือ ถ้าเราแก้ถูกจุด ฝุ่นลดได้จริง
ที่ผ่านมา เรามักแก้ฝุ่นที่ปลายเหตุ แจกหน้ากาก ปิดโรงเรียน ขอความร่วมมือจากประชาชน แต่ต้นเหตุของฝุ่นยังคงอยู่ครบ
ฝุ่นจำนวนมากมาจากการเผา ไม่ว่าจะเผาโดยภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตร และการเผาจะไม่หยุด ตราบใดที่ ยังขายได้ และไม่มีบทโทษที่ชัดเจน
ถ้าเราอยากเห็นอากาศสะอาดอย่างจริงจัง เราต้องยอมรับว่าฝุ่นจะไม่หาย
ถ้าเรายังปล่อยให้ปัญหาเกิดซ้ำทุกปี
แนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ มี 5 เรื่อง ที่ต้องทำไปพร้อมกัน
หนึ่ง มี “กฎหมายอากาศสะอาด“ ที่ใช้ได้จริง
ไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือ แต่ต้องกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบังคับใช้อย่างชัดเจน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
สอง ใช้ ”กลไกตลาดหยุดการเผา“
รัฐต้องไม่รับซื้อ และไม่สนับสนุน
สินค้าจากพื้นที่ที่มีการเผา โดยเฉพาะการเผาโดยประเทศเพื่อนบ้าน เพราะถ้ายังขายได้ การเผาจะไม่หยุด พร้อมกันนั้น ต้องช่วยเกษตรกรเปลี่ยนผ่านโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สาม ใช้ ”เทคโนโลยี“ ให้รู้จริง วัดให้ชัด
Super Sensor ต้องแยกได้ว่าในอากาศมีสารอันตรายอะไรเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงจุด และเอาผิดได้จริง
สี่ ”เพิ่มป่า ลดเผาพืชไร่“ อย่างยั่งยืน
ป่าที่สมบูรณ์ช่วยลดฝุ่นในระยะยาว และการเปลี่ยนจากพืชไร่เป็นป่าจะลดการเผาอย่างยั่งยืน
แนวคิดอย่างพันธบัตรป่าไม้ ทำให้การดูแลป่ามีคนรับผิดชอบ และชุมชนมีรายได้
ห้า ”ลดมลพิษจราจร“ ในเมือง
ด้วยการทำให้ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้ เพื่อดึงคนออกจากรถส่วนตัว และลดควันพิษในเมือง
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เป็นเรื่องของการจัดการที่จริงจัง และการตัดสินใจที่ต้องกล้าทำ
อากาศสะอาดควรเป็นสิทธิพื้นฐาน
ของคนไทยทุกคน