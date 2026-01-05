นายกฯ อนุทิน ดัน 4 กระทรวงหลัก แก้เผาอ้อย คุม PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ 4 กระทรวง ว่าด้วยการควบคุมการเผาอ้อยและพืชไร่ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยความร่วมมือครั้งนี้ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ ตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ การใช้ดาวเทียมตรวจจับจุดเผาไหม้ ไปจนถึงการนำปัญญาประดิษฐ์มาคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้า
การเผาอ้อยเป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาอย่างต่อเนื่อง การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในช่วงฤดูการผลิตปี 2568/2569 ถึงฤดูการผลิตปี 2569/2570 โดยให้ความสำคัญกับการลดการเผาอ้อยทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ควบคู่กับการลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และเครือข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และต่อยอดในระยะยาว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม