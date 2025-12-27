"กัณวีร์" นำพรรคพลวัตสมัครสส.กทม. 28 เขต ชูmotto หาเสียง เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

'กัณวีร์' นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.พรรคพลวัต 28 เขต ประกาศพร้อมทำงานเพื่อคนกรุงเทพ และ 68 เขตทั่วประเทศ ทั้งนนทบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชู motto หาเสียง เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
วันนี้ (27 ธ.ค. 68) นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคพลวัต นำทีมผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร พรรคพลวัต ทั้ง 28 เขตมายังอาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง พร้อมรถหาเสียงพรรคพลวัต
นายกัณวีร์ เปิดเผยว่า ในกรุงเทพมหานคร พรรคพลวัต ส่งผู้สมัคร กทม. 28 เขต และในจังหวัดอื่น ๆ รวม 68 เขต ซึ่งค่อนข้างมั่นใจมาก แม้เป็นพรรคเล็ก แต่มั่นใจว่าประเทศชาติเดินหน้าได้
"เราจะเอานักปฏิบัติมาทำงาน เพื่อให้ประเทศนี้มาเดินหน้า เราเดินหน้าต่อไป กรุงเทพมหานคร ทุกคนคาดหวังหมด เราก็คาดหวังประมาณ 6-10 เขต และยังจะปักหมุด จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้เวลาน้อย เราส่งปัตตานี นราธิวาส ซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะลงพื้นที่ปัตตานี นราธิวาส และที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเราส่งผู้สมัครด้วย และเป็นพื้นที่ที่คาดหวัง"
นายกัณวีร์ เปิดเผยด้วยว่า พรรคพลวัต มีนโยบายที่จะเป็นผู้นำวิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดน ปากท้องพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ เราทำเรื่องสิทธิ สังคมนิยมประชาธิปไตย รัฐสวัสดิการ ทำให้การใช้งบประมาณ ส้างรายได้ พรรคพลวัต สามารถทำได้ จะเป็นตาข่ายรองรับปัญหาของพี่น้องประชาชน
นายกัณวีร์ ยังกล่าวถึงการส่งผู้สมัคร สส. ว่า พรรคพลวัตส่งผู้สมัครไม่ครบทั้ง 33 เขต โดยส่งผู้สมัคร 28 คน ส่วนทั่วประเทศส่งทั้งหมด 68 เขต บัญชีรายชื่อ 24 คน ซึ่งนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับ กทม. มุ่งเน้นเรื่องเมืองอัจฉริยะโดยทำ Smart City เมืองอัจฉริยะ เพราะปัญหาในพื้นที่ต้องได้รับการตระหนักของคนในพื้นที่ โดยทั้ง 28 คน คนที่คัดสรรเข้ามา เป็นนักปฏิบัติจริงๆ เพื่อจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ความต้องการอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นการทำ Smart City คือการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นเศรษฐกิจชุมชน และเราต้องการหารายได้ให้กับรัฐ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นการสร้างรายได้จริงๆ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแรงงานนอกระบบ ตามแพลตฟอร์ม หรือ ไรเดอร์ ต่างๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้ ซึ่งเรื่องนี้เราจะผลักดันไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงาน กองทุน สวัสดิการ เพื่อให้พี่น้องทุกคนเข้าสู่สวัสดิการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่ง motto หรือ คำขวัญที่จะใช้ในการหาเสียงครั้งนี้ คือ เชื่อมโลก สร้างโอกาสไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตั้งเป้าพื้นที่ กทม. ส่ง 28 เขตก็อยากได้ทั้ง 28 คน แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะตัดสินใจว่าต้องการพรรคการเมืองใหม่ๆ หรือไม่ แม้นโยบายไม่ได้ใหม่มากแต่ปฏิบัติได้จริง