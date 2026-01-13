กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน 11 จุด พื้นที่ จชต

.
วันนี้ (13 ม.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ได้จัดการแถลงข่าวความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน 11 จุด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและสื่อสารข้อมูลที่เป็นเอกภาพ โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันตำรวจเอก ธัชพิชัย จารย์วรานนท์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พันโท เชิด อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ / รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้ดำเนินรายการ
พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แถลงภาพรวมว่า ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด บูรณาการงานข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด และตรวจเข้มจุดผ่านแดนเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างละเอียด ตลอดจนวางแผนเส้นทางปลอดภัยเพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
พันตำรวจเอก ธัชพิชัย จารย์วรานนท์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานความคืบหน้าทางคดีว่า เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุครบทั้ง 11 จุด พบวัตถุพยานเป็นระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในถังแก๊ส ถังดับเพลิง และกล่องเหล็ก จุดชนวนด้วยระบบนาฬิกาและรีโมตคอนโทรล ส่วนปลอกกระสุนปืนจากเหตุที่ตำบลท่าสาป พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบีอาร์เอ็น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เชิงลึกเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พันโท เชิด อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยหลักเกณฑ์เยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2548 โดยจะประเมินทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ และพิจารณาจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้หากงบเยียวยาเกิน 100 ล้านบาท ในช่วงรัฐบาลรักษาการ จะต้องเร่งนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอประณามการก่อเหตุรุนแรงที่ทำลายระบบเศรษฐกิจและซ้ำเติมประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ผู้เห็นต่างหันมาใช้แนวทางสันติวิธีในการพูดคุย และขอความร่วมมือประชาชนหากพบเหตุผิดปกติ แจ้งได้ที่สายด่วน 1341 หรือสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร. 061-173-2999 ตลอด 24 ชั่วโมง
