ทบ.เผย “ภูมะเขือ-ห้วยตามาเรีย” ปะทะต่อเนื่อง เจอทุ่นระเบิดสังหาร-ดัดแปลงทุกพื้นที่ คุมพื้นที่ได้แต่ยังเสี่ยง

รองโฆษกทบ. เผย “ภูมะเขือ-ห้วยตามาเรีย” ยังปะทะต่อเนื่อง เจอทุ่นระเบิดสังหารบุคคล-ระเบิดดัดแปลงทุกพื้นที่ ยอมรับแม้คุมพื้นที่ได้แต่ยังมีความเสี่ยง
วันนี้ (24ธ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พันเอก ริชฌา สุขสุขวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา มีการสู้รบกันอย่างหนัก ได้รับรายงานล่าสุดว่าพื้นที่ปฏิบัติการสำคัญที่เราควบคุมสำเร็จแล้ว 2 พื้นที่คือ บ้านคลองแผง อำเภอตาพระยา และ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส่วนบ้านหนองจาน ปัจจุบันควบคุมพื้นที่ได้บางส่วน แต่ยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้วเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ภูมะเขือ-ห้วยตามาเรีย ยังมีการยิงปะทะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีก 1 พื้นที่ที่ยังมีการโจมตีเข้ามา สิ่งสำคัญพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้ว ยังมีการสถาปนาความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่เราพบทุกพื้นที่ที่สำคัญคือ มีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 ซึ่งผิดอนุสัญญาออตตาวา
นอกจากนี้มีการดัดแปลงระเบิดแสวงเครื่องจำนวนมาก ในพื้นที่เนิน 350 และปราสาทตาควาย และยังพบทุ่นระเบิดดักรถถัง เอามาดัดแปลงสังหารบุคคล เพิ่มอานุภาพทำลายล้าง รวมถึงการดัดแปลงลูกระเบิด ค. ลูกระเบิด RPG มาทำร้ายทหารไทยที่เข้าพยายามเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าระบิดสังหารบุคคลมีทุกพื้นที่ ตั้งแต่กองทัพเรือ กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งไม่ใช่แค่ปฏิบัติการครั้งนี้ แต่ปฏิบัติการครั้งแรกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ก็พบเช่นกัน หลักฐานเหล่านี้เป็นการย้ำต่อนานาชาติ ที่กระทรวงต่างประเทศออกไปชี้แจงเป็นหลักฐานสำคัญว่ามีการละเมิด อนุสัญญาออตตาวา
พร้อมกันนี้ ขอฝากถึงประชาชนว่า ปัจจุบันในพื้นที่สระแก้ว ยังมีการปะทะกัน ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการสู้รบ และอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงติดตามข่าวสาร และประกาศจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิด
เมื่อถามถึงการควบคุมพื้นที่ได้มากขึ้น มีปัญหาเรื่องการเฝ้าระวังของกำลังพลประจำจุด ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย พันเอก ริชฌา กล่าวว่า ในพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้ว ก็ยอมรับว่ายังมีมีความเสี่ยง แต่เราไม่ได้ประมาท การสู้รบในรอบนี้เป็นครั้งที่ 2 ได้รับบทเรียนหลายอย่างจากคราวที่แล้ว ว่าในจุดที่เราเข้าไปอยู่จะเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตีเข้ามา เราก็รอบคอบ อย่างที่เนิน 350 หรือประสาทตาควาย ที่เราเข้าควบคุมพื้นที่ ก็ใช้วิธีการที่ทำให้ฝ่ายไทยปลอดภัย ถ้าเราไม่มีวิธีการที่ดี มันคงไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้จนถึงปัจจุบัน และเมื่อควบคุมพื้นที่ได้แล้วก็ยังคงสถาปนาความแข็งแรงมากขึ้น จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำให้ฝ่ายกัมพูชาตีโต้ตอบกลับมาได้ เป็นสิ่งที่ชัดเจนยืนยันได้มากกว่าที่ตนอธิบายด้วยซ้ำ