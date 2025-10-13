มทภ.4 ลงพื้นที่ปัตตานีตรวจเยี่ยมหน่วย ย้ำปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

วานนี้ (12 ต.ค.) พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กำลังพลในพื้นที่ และคณะผู้บังคับบัญชา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ทั้งด้านการปฏิบัติการเชิงรุก การเสริมความเข้มข้นทางด้านข่าวกรอง การเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้าย รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์เหตุระเบิดในพื้นที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดด้านการข่าว เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงในทุกมิติ รวมทั้งให้ปรับแผนการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการให้มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น ตลอดจนให้มีการวางแผนปฏิบัติการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการลาดตระเวนพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่กำลังพลและพี่น้องประชาชน
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินงานด้านการเมืองควบคู่กับภารกิจทางทหาร โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน การคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยให้แก่พลเรือน ตลอดจนการป้องกันฐานปฏิบัติการและพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ “ฮูกุมปากัต (ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี)” การจัดตั้งจุดตรวจและด่านตรวจ การใช้วิทยุเครื่องแดงของจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการข่าวให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่น และความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังสโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อพบปะพูดคุยกับกำลังพลอย่างใกล้ชิด รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วย เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายในการปฎิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่หน่วยในพื้นที่
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณต่อทุกหน่วยงานและกำลังพลที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ ความทุ่มเท เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดมา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรักษามาตรฐานความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการประสานงานระหว่างหน่วย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศแห่งความสงบสุขอย่างยั่งยืน