"พีระพันธุ์" นำผู้สมัคร สส.ลงพื้นที่หาเสียงย่านคันนายาว-บึงกุ่ม ชูนโยบายมุ่งลดค่าครองชีพ

วันนี้ (11 ม.ค.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วย น.ส.ชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 15 (คันนายาว-บึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม) เบอร์ 4 ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดบุญนิยมสันติอโศก และตลาดเช้าหมู่บ้านสหกรณ์ เพื่อพบปะประชาชนชาวคันนายาว-บึงกุ่ม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากมาต้อนรับ ให้กำลังใจ และขอถ่ายรูป พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพรรค
นายพีระพันธุ์ ชูนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยระบุว่าพรรคมีเป้าหมายลดราคาน้ำมันเบนซิน-ดีเซลลงเหลือลิตรละ 25 บาท และควบคุมค่าไฟไม่ให้เกิน 3.30 บาท นอกจากนี้ยังมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้ กยศ. โดยให้ทำงานแลกแทนการจ่ายเงิน การปฏิรูปการศึกษาให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบ รวมถึงการเพิ่มเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการเป็น 1,500 บาทเท่ากันทุกคน ขณะที่ด้านความมั่นคงและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พรรคมีนโยบายจัดการกลุ่มทุนสีเทาและสแกมเมอร์ขั้นเด็ดขาดด้วยการสร้างคุกกลางทะเล พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสร้างงานและพัฒนาเทคโนโลยีไทย
