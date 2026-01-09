ก.ยุติธรรม มอบของขวัญปีใหม่ จัดมหกรรม “ไกล่เกลี่ยหนี้สิน” ครั้งใหญ่ 18 เคลียร์จบทุกปัญหาหนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

โอกาสทองของคนมีหนี้! ก.ยุติธรรม เปิดเวทีไกล่เกลี่ยครั้งใหญ่ 18 ม.ค. 69 นี้ ที่เซียร์รังสิต เคลียร์ครบจบทุกปัญหา ทั้งหนี้บัตร-รถ-กยศ. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!
วันนี้ (9 ม.ค.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ออกประกาศเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินเข้าร่วมงานครั้งสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกภาระทางการเงิน โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้อง (ก่อนศาลมีคำพิพากษา) และกลุ่มที่ถูกฟ้องแล้ว (หลังศาลมีคำพิพากษา)
ไฮไลต์สำคัญภายในงานประกอบด้วการเจรจาประนอมหนี้ ครอบคลุมหนี้บัตรเครดิต, หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), หนี้เช่าซื้อรถยนต์ และหนี้สินภาคเกษตรกรรม
พร้อมคลินิกกฎหมายรับคำปรึกษาปัญหากฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ฟรี และความรู้ทางการเงิน นิทรรศการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคง
โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ม.ค. 2569 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ชั้น 5 ห้องไดมอนด์ อาคารศูนย์การค้าเชียร์รังสิต
ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
1. ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลงทะเบียนที่นี่
2. ลูกหนี้ กยศ. (ทำสัญญาออนไลน์) ลงทะเบียนที่นี่
โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการ "เริ่มต้นใหม่" อย่าปล่อยให้ปัญหาหนี้สินเรื้อรัง มาร่วมหาทางออกและลดภาระหนี้ได้ที่งานนี้