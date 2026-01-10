'พีระพันธุ์' บุกแฟลตดินแดง ดัน 'แม็ก เบอร์ 3' สานต่องานพื้นที่ ย้ำ 30 ปีไม่เคยทิ้งกัน

'พีระพันธุ์' บุกแฟลตดินแดง ช่วย "ชณทัต ปัทะมะภูวดล" หาเสียง ชิง สส.กทม.เขต 6 'แม็กเบอร์ 3' สานต่องานพื้นที่ ย้ำ 30 ปีไม่เคยทิ้งกัน
วันที่ 10 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ลงพื้นที่แฟลตดินแดง เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยนายชณทัต ปัทะมะภูวดล ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 6 (พญาไท–ดินแดง) เบอร์ 3 โดยได้กล่าวทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมกล่าวย้อนถึงการได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากชาวดินแดง–ห้วยขวาง ให้ทำหน้าที่ สส. ตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งกำลังจะครบ 30 ปี โดยยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนได้ทำงานอย่างเต็มที่ และเติบโตจาก สส. สู่ตำแหน่งสำคัญ ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายพีระพันธุ์ยังย้ำถึงผลงานด้านพลังงาน โดยระบุว่าเป็นรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวที่รักษาคำมั่นไม่ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
พร้อมกันนี้ นายพีระพันธุ์ยังได้แนะนำ นายชณทัต ปัทะมะภูวดล (แม็ค) ผู้สมัคร สส.เขต 6 เบอร์ 3 พร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมประกาศสโลแกน “เลือกแม็กได้พีระพันธุ์” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับฐานเสียงในพื้นที่
สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น บ้างส่งเสียง “ดินแดงต้องพีระพันธุ์” โดยนายพีระพันธุ์ได้เดินเท้าเยี่ยมเยียนชาวแฟลตตามชั้นต่างๆถึงหน้าห้องพัก พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ และกล่าวทักทายเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงอวยพรปีใหม่ให้ประชาชนค้าขายรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จตลอดปี