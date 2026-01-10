"ตั๊น จิตภัสร์" ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โชว์เริงระบำกลางอากาศที่อุโมงค์ลมค่ายนเรศวร

นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่อุโมงค์ลมชัยจินดา ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเป็นกันเอง
ภายในงาน นางสาวจิตภัสร์ ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรมอุโมงค์ลม (Indoor Skydiving) พร้อมโชว์การเริงระบำกลางอากาศ ถ่ายทอดความกล้า ความฝัน และพลังของการไม่หยุดพัฒนาตนเอง สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสียงชื่นชมจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น
