"สมชัย"ซัดประชามติแสนวุ่นวาย ใครควรผิดชอบ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าประชามติแสนวุ่นวาย ใครควรผิดชอบ
การกำหนดให้มีการออกเสียงประชามติ วันเดียวกับวันเลือกตั้งมีเรื่องวุ่นวายมากมาย เช่น ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า กำหนดเวลาลงทะเบียนนอกเขตแค่ 3 วัน การจัดหน่วยออกเสียงต้องเข้าคิวรับบัตร หย่อนบัตร 2 รอบ ใครสมควรถูกตำหนิ
1. คณะรัฐมนตรี ในฐานะที่มีมติ ครม. ให้มีการออกเสียงประชามติ และนายกรัฐมนตรีเพิ่งมาลงนามในประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 ทำให้มีเวลาจัดการอย่างเป็นทางการแค่ 37 วันก่อนวันออกเสียงประชามติ
2. โดยทั่วไป การทำประชามติ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน แต่ ครม. อาศัยอำนาจในข้อยกเว้นของกฎหมายที่ว่า หาก ครม. เห็นสมควร ด้วยเหตุความจำเป็นทางงบประมาณ ว่า จะช่วยประหยัดงบประมาณ 4,000 ล้านบาท หากจัดพร้อมวันเลือกตั้ง
3. การประหยัดงบ 4,000 ล้านบาท เป็นเรื่องโกหก เนื่องจาก กกต. ของบรวม 8,900 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่งบจัดการเลือกตั้งเดิม แค่ 5,900 ล้านบาท เท่ากับ งบทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งคือ 3,000 ล้าน ต่ำกว่า จัดแยกแค่ 1,000 ล้านบาท
4. การจัดประชามติเฉพาะคำถามแรก เป็นผลต้องเพิ่มการทำประชามติจาก 2 ครั้งเป็น 3 ครั้ง เท่ากับต้องใช้เงินรวม 11,000 ล้านบาท แทนที่จะใช้แค่ 8,000 ล้าน จึงไม่ใช่ประหยัด 4,000 ล้าน แต่เพิ่มมากขึ้น 3,000 ล้านจากที่ต้องใช้ในการคราวนี้
5. เสียตังค์มากขึ้นก็แล้ว มาจัดรีบๆ ลวกๆ ภายใน 37 วัน แทนที่ต้องเป็นไม่น้อยกว่า 60 วันทุกอย่างเลยดูรีบเร่ง วุ่นวาย ไปหมด ตามนี้ครับ