กกต.สรุปวันแรกลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขต - นอกราชอาณาจักรแล้ว 225,920 คน
วันนี้(4 ม.ค.)สำนักงาน กกต. สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติและนอกราชอาณาจักร ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค.69 โดยวันที่3ม.ค.ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนพบว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติรวม225,920 คน โดยเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์ นอกเขตออกเสียง จำนวน 207,439 คน และมีผู้ขอใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรจำนวน18,418 คน
สำหรับการออกเสียงประชามติ ไม่มีการมีการลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า มีแต่การลงคะแนนออกเสียงนอกเขตออกเสียงในวันที่ 8ก.พ.ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในเขตออกเสียงที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตออกเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 3-5 ม.ค.นี้