กต.แถลงสถานการณ์ความตึงเครียดสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ร้องทุกฝ่ายแก้ความขัดแย้งโดยสันติ

กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์เรื่อง สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา ในช่วงที่ผ่านมา และเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 นั้น ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยเคารพกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ ใช้ความยับยั้งชั่งใจ ที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเวเนซุเอลา
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลา ได้ประสานกับคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็น กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พิจารณาทบทวนการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว
