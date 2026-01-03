ก.ท่องเที่ยวฯ เผยสถิติท่องเที่ยวปี 68 พบต่างชาติเข้าไทยกว่า 32 ล้านคน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถิติการท่องเที่ยวตลอดปี 2568 ว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยอยู่ที่ 32,974,321 ล้านคน คิดเป็นตัวเลขที่ติดลบ 7.23 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นรายได้ 1,536,574 ล้านบาท ติดลบ 4.71 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวสะสม 10 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย 4,520,856 คน, จีน 4,473,992 คน, อินเดีย 2,487,319 คน, รัสเซีย 1,898,837 คน, เกาหลีใต้ 1,555,227 คน, ญี่ปุ่น 1,091,227 คน, สหราชอาณาจักร 1,083,162 คน, สหรัฐ 1,081,929 คน, ไต้หวัน 987,633 คน และ สิงคโปร์ 967,341 คน
