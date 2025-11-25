ครม.เห็นชอบลงนามMOUด้านกีฬา ระหว่างก.การท่องเที่ยวและกีฬาไทยกับของมัลดีฟส์

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกีฬาและนันทนาการแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์
วันนี้ (25พ.ย.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกีฬาและนันทนาการแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม ปรับปรุงและแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกีฬาและนันทนาการแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกีฬาและนันทนาการแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์โดยเอกสารดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกันเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกีฬา การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการกีฬาระหว่างกันการสนับสนุนด้านเวชศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอบรม โครงการพัฒนาเยาวชนด้านการกีฬา รวมถึงการพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาและการเตรียมร่างกาย ฟิตเนส และพลศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการกีฬาโดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (รัฐธรรมนูญฯ) อย่างไรก็ดีร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 4 (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548