เลขาฯ กฤษฎีกา ยัน MOU ‘แรร์เอิร์ธ’ ไม่ใช่หนังสือสัญญา ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ก่อนเซ็น ครม.นัดพิเศษดูแล้ว​

เลขาฯ กฤษฎีกา แจง ครม.นัดพิเศษพิจารณาแล้ว ก่อนรัฐบาลเซ็น MOU ความร่วมมือเรื่องแร่หายากกับสหรัฐฯ ยืนยันไม่ใช่หนังสือสัญญา ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
วันนี้(28 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.05 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานของแร่สำคัญ แรร์เอิร์ธ ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาว่า ตามที่เว็บไซต์ทำเนียบขาวเผยแพร่รายละเอียดของ MOU ดังกล่าว ไม่ผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ฉะนั้น ไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่มีอะไรมากมาย และเป็นไปตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ไว้
เมื่อถามว่า จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่สหรัฐฯ ใช้กดดันไทยหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่ เพราะเป็นลักษณะการคล้ายว่าตกลงกันอย่างไรในเบื้องต้น และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่ใช่แค่สหรัฐฯ มาลงทุนที่ไทยอย่างเดียว ไทยก็มีโอกาสไปลงทุนที่สหรัฐฯ เหมือนกัน หากมีความสามารถ เป็นเหมือนการต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ส่วนรายละเอียดต้องไปว่ากัน และต้องว่ากันตามกฎหมายแร่ของไทยที่ระบุไว้ว่าจะต้องมีการเปิดประมูลและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยืนยันว่ากฎหมายไทยครอบคลุมในเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์ กล่าวว่า จะรับข้อกังวลนี้ไว้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติจะพยายามไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้คล้ายกับที่ไทยไปลงนามกับประเทศอื่น และเขาไม่ได้ทำกับเราประเทศเดียว ทำทั้งกัมพูชา มาเลเซีย และ MOU ดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ เพราะมีข้อยกเลิกไว้อยู่แล้ว
นายปกรณ์เปิดเผยอีกว่า MOU ดังกล่าวเคยนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ แล้ว ซึ่งมีการพิจารณากันอย่างละเอียด และ รมว.ต่างประเทศได้ช่วยดูในเรื่องของถ้อยคำ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนกฤษฎีกาดูในเรื่องกฎหมาย เราดูครบในทุกมิติ
เมื่อถามว่า การยกเลิก MOU ดังกล่าวจะต้องได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า มีรายละเอียดในการยกเลิกไว้ ขออย่าใช้ AI สรุป เนื่องจากไม่ตรงซึ่งตนได้เคยทดลองแล้ว
นายปกรณ์ย้ำว่าใน MOU ดังกล่าวไม่ได้ใช้คำว่าคู่สัญญา แต่ใช้ว่าว่า ความร่วมมือ ฉะนั้น เป็นความเท่าเทียมกันในการตกลงของทั้งสองฝ่าย ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายภายใน ข้อก่อนสุดท้ายใน MOU ระบุไว้ชัดว่าหากจะทำอะไรให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบภายในของแต่ละฝ่าย ยืนยันว่าข้อกังวลที่มีอยู่จะต้องรับไว้ แต่ขออย่ากังวล เนื่องจากไม่ใช่หนังสือสัญญาที่มีข้อผูกมัด