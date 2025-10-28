xs
เลขาฯ กฤษฎีกา ยัน MOU ‘แรร์เอิร์ธ’ ไม่ใช่หนังสือสัญญา ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ก่อนเซ็น ครม.นัดพิเศษดูแล้ว​

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เลขาฯ กฤษฎีกา แจง ครม.นัดพิเศษพิจารณาแล้ว ก่อน​รัฐบาลเซ็น MOU ความร่วมมือเรื่องแร่หายากกับสหรัฐฯ ยืนยันไม่ใช่หนังสือสัญญา ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

วันนี้(28 ต.ค.) เมื่อเวลา​ 09.05 น.​ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์​ นิลประพันธ์​ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา​ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานของแร่สำคัญ แรร์เอิร์ธ ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา​ว่า​ ตามที่เว็บไซต์ทำเนียบขาวเผยแพร่รายละเอียดของ MOU ดังกล่าว ไม่ผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ฉะนั้น ไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่มีอะไรมากมาย และเป็นไปตามที่นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ไว้

เมื่อถามว่า จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่สหรัฐฯ ใช้กดดันไทยหรือไม่​ นายปกรณ์ กล่าวว่า ความเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่ เพราะเป็นลักษณะการคล้ายว่าตกลงกันอย่างไรในเบื้องต้น​ และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ​ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไทย​ และไม่ใช่แค่สหรัฐฯ มาลงทุนที่ไทยอย่างเดียว ไทยก็มีโอกาสไปลงทุนที่สหรัฐฯ เหมือนกัน หากมีความสามารถ เป็นเหมือนการต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ส่วนรายละเอียดต้องไปว่ากัน และต้องว่ากันตามกฎหมายแร่ของไทยที่ระบุไว้ว่าจะต้องมีการเปิดประมูลและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยืนยันว่ากฎหมายไทยครอบคลุมในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์​ กล่าวว่า จะรับข้อกังวลนี้ไว้พิจารณา แต่ในทางปฏิบัติจะพยายามไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้คล้ายกับที่ไทยไปลงนามกับประเทศอื่น และเขาไม่ได้ทำกับเราประเทศเดียว ทำทั้งกัมพูชา มาเลเซีย และ MOU ดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ เพราะมีข้อยกเลิกไว้อยู่แล้ว

นายปกรณ์เปิดเผยอีกว่า MOU ดังกล่าวเคยนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม.นัดพิเศษ แล้ว​ ซึ่งมีการพิจารณากันอย่างละเอียด และ รมว.ต่างประเทศได้ช่วยดูในเรื่องของถ้อยคำ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนกฤษฎีกาดูในเรื่องกฎหมาย เราดูครบในทุกมิติ

เมื่อถามว่า การยกเลิก MOU ดังกล่าวจะต้องได้รับการยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือไม่ นายปกรณ์​ กล่าวว่า มีรายละเอียดในการยกเลิกไว้ ขออย่าใช้ AI สรุป เนื่องจากไม่ตรงซึ่งตนได้เคยทดลองแล้ว​

นายปกรณ์ย้ำว่าใน MOU ดังกล่าวไม่ได้ใช้คำว่า​คู่สัญญา แต่ใช้ว่าว่า​ ความร่วมมือ ฉะนั้น เป็นความเท่าเทียมกันในการตกลงของทั้งสองฝ่าย ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายภายใน ข้อก่อนสุดท้ายใน MOU ระบุไว้ชัดว่าหากจะทำอะไรให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบภายในของแต่ละฝ่าย ยืนยันว่าข้อกังวลที่มีอยู่จะต้องรับไว้ แต่ขออย่ากังวล เนื่องจากไม่ใช่หนังสือสัญญาที่มีข้อผูกมัด

