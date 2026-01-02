ตร.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา "โดม ปกรณ์ ลัม" ทันที หากสอบปากคำ "จินนี่" ผู้เสียหายเสร็จสิ้น

จากกรณีทีมกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย ตัวแทนของ น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือ จินนี่ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำเอกสารและหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายโดม ปกรณ์ ลัม นักร้องนักแสดงชื่อดัง ที่คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียด้วยข้อความที่อาจเข้าข่ายคุกคามทางเพศใต้ภาพของจินนี่ ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
วันนี้ (2 ม.ค.) พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า ยังไม่มีการเรียกตัวโดม ปกรณ์ ลัม เข้ามาสอบปากคำ เนื่องจากผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการการสืบสวนสอบสวนได้ เพราะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงรวบรวมการให้ปากคำของผู้เสียหาย เพื่อนำมาประกอบเป็นสำนวนคดีในการแจ้งข้อกล่าวหากับทางโดม ปกรณ์ ลัม ส่วนความผิดที่น่าจะเข้าข่ายคือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่วนในความผิดอื่นจะต้องมีการสอบปากคำผู้เสียหายก่อนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดใดบ้าง
ทั้งนี้ เบื้องต้น หากมีการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตำรวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับ โดม ปกรณ์ ลัม ทันที แต่ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องออกหมายเรียกเพราะโดม ปกรณ์ ลัม เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้ว
