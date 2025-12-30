“จุลพันธ์”นำทัพ พท.ลงพื้นที่จอมทอง–บางขุนเทียน อ้อนขอคะแนนหนุน“ศรัณยสัณฑ์ เบอร์ 7”

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตลาดพิบูลย์วิทย์3 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปราศรัยหาเสียงสนับสนุน นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร ผู้สมัคร สส.กทม. เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) เขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน) เบอร์ 7 พรรคเพื่อไทย
โดย นายจุลพันธ์ และ นายศรัณยสัณฑ์ ได้เดินพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการภายในตลาดรวมถึงพูดคุยขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างอบอุ่น โดยตลอดทางมีพี่น้องประชาชนมอบดอกกุหลาบ คล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย พร้อมตะโกนส่งเสียง “ศรัณยสัณฑ์ เบอร์7 พรรคเพื่อไทยเบอร์9” พร้อมกันนั้น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวจอมทองให้ช่วยเหลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยด้วย
หลังจากนั้นในเวลา 18:00 น. เดินทางไปสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เพื่อพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 โดยนายจุลพันธ์ ได้กล่าวกับทีมดับเพลงสถานีดับเพลิงดาวคะนองว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการช่วยดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ เพราะในช่วงเวลานี้ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องอยู่เวรและทำงานกันอย่างหนัก เพื่อดูแลบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน
ในขณะเดียวกัน การมาเยี่ยมสถานีดับเพลิงในวันนี้ ก็ได้ทราบว่าสถานที่ของสถานีดับเพลิงแห่งนี้ก็มีอายุนานกว่า 70 ปี และทราบว่ากำลังจะได้รับงบประมาณในการดูแลในเวลาอันใกล้นี้ก็น่ายินดี ขณะเดียวกัน เราได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยเช่นกันว่า ในการปฏิบัติงานดับเพลิงนั้น ได้มีอุปกรณ์สำคัญชิ้นหนึ่งที่มีประโยชน์ในการช่วยตรวจจับความร้อนและค้นหาผู้รอดชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ก็คือ โดรนตรวจจับความร้อน ซึ่งทราบว่าอุปกรณ์โครนตรวจจับความร้อนนี้ยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็ให้ความสนใจและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือการปฏิบ้ติงานของเจ้าหน้าที่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ตรงกับนโยบายพรรคเพื่อไทย ซึ่งเราก็จะสนับสนุนในจุดนี้เพื่อให้มีโอกาสได้นำมาใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือพี่น้องคนไทยได้มากขึ้น
นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ ได้ฝากถึงความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยในช่วงเทศกาลด้วยว่า ขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ และอุบัติเหตุเพราะในช่วงเทศกาลนั้นมักมีเหตุเกิดขึ้นมากกว่าปกติ และรวมถึงการเดินทางก็ขอให้พี่น้องประชาชน ได้เดินทางกันอย่างปลอดภัย มีสติ เมาไม่ขับดูแลสภาพรถและดูแลสุขภาพตนเองให้ดีก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยและความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้
ทั้งนี้คณะของพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 25 เบอร์4, นางสาวอรชพร คงวุฒิปัญญา ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 30 เบอร์ 10, นางสาวเสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา ผู้สม้คร สส.กทม.เขต 32 เบอร์ 2 และนายสากล ม่วงศิริ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต27 เบอร์1 มาร่วมหาเสียงกับพี่น้องประชาชนด้วย