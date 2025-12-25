รัฐสภาผนึก สสส.รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ปีใหม่เดินทางปลอดภัย” ย้ำเมาแล้วขับสร้างความสูญเสีย เป็นภาระคนข้างหลัง

รัฐสภาจับมือ สสส. รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ปีใหม่เดินทางปลอดภัย” ชี้เมาแล้วขับสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน “หมอวีระพันธ์ “ ย้ำอุบัติเหตุไม่จบที่ผู้ขับ แต่เป็นภาระหนักของ “คนข้างหลัง” โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่
วันนี้(25 ธ.ค. 68 ) ที่อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ดื่มไม่ขับ คนข้างหลังเป็นห่วง” พร้อมเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐสภา และสื่อมวลชน ร่วมตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาวมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการดื่มสุราแล้วขับรถ ซึ่งมีความเสี่ยงและอันตรายสูง การขาดสติจากแอลกอฮอล์ทำให้ขับรถเร็วและเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุหลายเท่า หากเกิดเหตุขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ “คนข้างหลัง” ทั้งครอบครัวและคนที่รักซึ่งรอคอยการกลับมา จึงขอเน้นย้ำว่า หากดื่มแอลกอฮอล์แล้วห้ามขับรถโดยเด็ดขาด และขอให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต่อเนื่องปีใหม่
ด้านนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการ สคอ. กล่าวว่า ผลกระทบจาก ดื่มแล้วขับ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ขับขี่ แต่ลุกลามไปถึงคนข้างหลังในวงกว้าง โดยมีผลกระทบ 3 ระยะสำคัญ ได้แก่ ระยะสั้น ครอบครัวอาจสูญเสียเสาหลักและรายได้หลักของบ้าน ระยะกลาง ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยคู่กรณี และระยะยาว หากมีการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมชดเชย อาจส่งผลให้ครอบครัวต้องขายทรัพย์สิน บางกรณีถึงขั้นครอบครัวล่มสลาย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ การสื่อสารเตือนว่าแม้ดื่มเพียงเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุได้ รวมถึงกิจกรรมทดลองสวมแว่นตาจำลองอาการเมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสผลกระทบของการขาดสติจากแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน และร่วมสร้างวัฒนธรรมการเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่