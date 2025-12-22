xs
"อภิสิทธิ์"โพสต์มาร่วมกันพลิก”ทนหายใจ” เป็น “ไทยหายจน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า

มาร่วมกันพลิก ”ทนหายใจ” เป็น “ไทยหายจน”