มติ ปชป.เลือก‘อภิสิทธิ์’กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์มีมติเลือก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค คนที่ 10 โดยมี นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ เป็นผู้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ แบบไม่มีคู่แข่ง

ผลการเลือกหัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ ได้รับ 96.1810 %