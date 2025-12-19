ตร.จับแก๊งคอกม้ากลางเมืองลำปาง เครือข่ายสแกมเมอร์จ้างคนเปิดบัญชีม้าหลอกเงินเหยื่อ

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผบช.ภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมชุดสืบสวนจังหวัดลำปาง ได้สืบทราบมีกลุ่มคนร้ายสแกมเมอร์ หลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายแล้วทำการเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ลำปาง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคารและบริเวณใกล้เคียง ทราบว่า มีคนร้ายมาด้วยกัน 3 ราย นำโดย นายวันเฉลิม ชาว จ.แพร่ เจ้าของบัญชีม้า พร้อมพวกเป็นชายอีก 2 ราย ทำหน้าที่ขับรถ และคุมม้ากดเงิน จากการสืบสวน ทราบว่ากลุ่มคนร้ายพากันมาเปิดห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ลำปาง จึงบุกเข้าไปยังห้องพักดังกล่าว สามารถจับกุมผู้ต้องหาและพวกไว้ได้ 9 คน
เบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า เป็นแก๊งคอกม้า โดยมีคนคุม รับหน้าที่พาผู้เปิดบัญชีม้าไปตระเวนกดเงินจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ จากนั้นจะนำเงินสดไปใส่ตู้ CDM เพื่อย้ายถ่ายโอนเงินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่พบของกลางเงินสดกว่า 3.6 แสนบาท จึงแจ้งข้อหาความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ตาม ป.อาญา มาตรา 209 และความผิดอาญาอื่น ๆ พร้อมทั้งได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง และจะได้ขยายผลถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่อไป
