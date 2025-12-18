ข่าวจริง! จีนยืนยันไม่มีการส่งมอบอาวุธ GAM-102 รุ่นใหม่ให้กัมพูชา

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง จีนยืนยันไม่มีการส่งมอบอาวุธ GAM-102 รุ่นใหม่ให้กัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force | Bangkok พบว่า เป็นข้อมูลจริง
เพจกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force | Bangkok ชี้แจงว่า อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง GAM-102 เป็นล็อตการผลิตเดิม ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่งทางการจีนได้ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่า ไม่มีการส่งมอบอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง GAM-102LR (รุ่นล่าสุด) ให้กับฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใด
