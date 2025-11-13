เสริมเขี้ยวเล็บ! ทบ.รับมอบแล้ว จรวดหลายลำกล้องแบบ DTI 1G-ปืนใหญ่ 105 มม.-รถยิงจรวด D11A ระยะยิงไกลสุด 300 กม.

ทบ.รับมอบอาวุธ “จรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G-ปืนใหญ่ 105 มม.-รถยิงจรวด D11A” เตรียมใช้งานจริง ปกป้องอธิปไตย ประธาน สทป.เผยส่งหุ่นยนต์ลาดตระเวนให้ ทภ.2 ใช้งานแล้ว จ่อพัฒนารถเก็บกู้ทุ่นระเบิด-โดรน
วันนี้ (13 พ.ย. 68) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยผู้ใช้เพื่อนำเข้าประจำการ โดยมีพลเอก อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะนายทหาร เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก เป็นผู้แทนรับมอบจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1. ต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A
2. ปืนใหญ่เบาขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ CS/AH2 มอบให้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.)
3. จรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ส่งมอบให้กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)
ด้านพลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า วันนี้เป็นการส่งมอบอาวุธที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมมือกับกองทัพบก ในการวิจัยจำนวน 3 รายการ ซึ่งในส่วนของปืนใหญ่เบาขนาด 105 มิลลิเมตร ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีน และนำมาประกอบโดยเจ้าหน้าที่ของ สทป.ในประเทศไทยเอง
ส่วนจรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีนเช่นกัน ซึ่งรถดังกล่าวได้ใช้จริงในสนามรบมาแล้วในเหตุการณ์ชายแดนที่ผ่านมา
ขณะที่รถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A ที่สามารถทำการยิงจรวดได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ ขนาด 122 มม. ระยะยิง 40 กิโลเมตร, แบบที่ 2 คือ ขนาด 306 มม. ระยะยิง 150 กิโลเมตร, 3. ขนาด 370 มม. ระยะยิง 300 กิโลเมตร และได้รับการถ่ายทอดจากบริษัท Elbit Systems ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศอิสราเอล สามารถยิงได้ไกลที่สุดมากกว่า 450 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังสามารถทำการบินแบบอเนกประสงค์ ซึ่งเมื่อปล่อยออกไปแล้วสามารถตรวจการณ์หาเป้าหมาย และสามารถแปรสภาพเป็นจรวดทำลายต่อเป้าหมายได้เลย โดยหากไม่ใช้ก็สามารถบินกลับมาที่เดิมได้เพื่อใช้ในรอบต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ รถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D11A และจรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ถือเป็นจรวดนำวิถีทั้งสิ้น