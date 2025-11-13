ทบ.รับมอบอาวุธวิจัย “จรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G” ระยะยิงไกลทางลึก 150 กม.

ทบ.เสริมเขี้ยวเล็บ รับมอบอาวุธวิจัย “จรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G” ระยะยิงไกลทางลึก 150 กม. เล็งเป้าพิกัดแม่นยำ ทำลายที่ตั้งทางทหารข้าศึก พร้อมปืนใหญ่105 มม.- รถฐานยิงจรวด
วันนี้(13 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ภายในโซนจัดแสดงของกระทรวงกลาโหม มีพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยผู้ใช้เพื่อนำเข้าประจำการจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1.ต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D1 1A ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.)
2. ปืนใหญ่เบาขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ CS/AH2 มอบให้ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.)
3.จรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ส่งมอบให้กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)
สหรับรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ D1 1A นับเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพร้อมระบบควบคุมการยิง สามารถรองรับจรวดขนาด 122 มิลลิเมตร ระยะยิง 40 กิโลเมตร จรวดขนาด 306 มิลลิเมตร ระยะยิง 150 กิโลเมตร และจรวดขนาด 370 มิลลิเมตร ระยะยิง 300 กิโลเมตร โดย สทป. และบริษัทผู้ผลิตร่วมออกแบบวิจัยและพัฒนารักฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอเนกประสงค์ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพบกสามารถนำไปใช้เป็นอาวุธระยะยิงไกลได้ทั้งในระดับยุทธวิธี ยุทธการและยุทธศาสตร์
สำหรับปืนใหญ่เบาขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ CS/AH2 เป็นปืนใหญ่ประเภทลากจูงติดตั้งระบบค้นหาพิกัดและชี้ทิศอัตโนมัติ GPS/INS ใช้เป็นระบบเล็งหลัก มีกล้องเล็ง พาโนรามิก เป็นระบบสำรอง สามารถทำการยิงได้โดยไม่ใช้งานแผนที่และสามารถพับลำกล้องปืนจากตำแหน่งพร้อมยิงเป็นตำแหน่งเคลื่อนที่ได้ โดยระยะยิงไกลสุด 20 กิโลเมตร ใช้เป็นอาวุธใช้ยิงสนับสนุนในกองพันปืนใหญ่สนาม
ขณะที่จรวดหลายลำกล้องนำวิถี แบบ DTI-1G ถือเป็นอาวุธทางยุทธการ ยุทธวิธี ยุทธศาสตร์ สำหรับยิงทำลายเป้าหมายระยะไกลทางลึก ได้แก่ ที่ตั้งหน่วยทหาร กองบัญชาการ คลังอาวุธ สนามบินและเป้าหมายทางทหารที่สำคัญ ใช้เป็นอาวุธยิงสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม สำหรับการยิงทำลายที่ตั้งปืนใหญ่พที่ตั้งระบบจรวด สถานีเรดาร์ ศูนย์ควบคุมและสั่งการและที่ตั้ง
ยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ มีคุณลักษณะเป็นอาวุธนำวิถีแบบศูนย์สูตรพื้นนิสัยยิ่งไกล 150 กิโลเมตร
ใช้ระบบนำวิถีที่แม่นยำสูง (GPS/INS) ระบบติดตั้งบนรถฐานยิงจรวดที่มีหัวเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิด สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวและทำการยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ มีค่า CEP น้อยกว่า 40 เมตร รัศมีการทำลายมากกว่า 70 เมตร ทำการยิงได้ทีละนัดและยิงแบบต่อเนื่อง สำหรับระยะห่างในการยิงต่อนัดคือ 10 วินาทีในขณะที่จำนวนจรวดต่อรถฐานยิง 4 นัด/ คัน