นายกฯ หนุนแนวคิด "บิ๊ก้อง" ส่งตำรวจสังเกตการณ์ปราบสแกมเมอร์กัมพูชา ยันแก้ปัญหาชายแดนคืบหน้าทุกวัน

"อนุทิน" หนุนแนวคิด ผู้ช่วย ผบ.ตร.ส่งตำรวจไทยไปสังเกตการณ์ปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชา เชื่อฝ่ายเขมรให้ความร่วมมือ รัฐบาลพร้อมหนุนงบประมาณ โยนถามรายละเอียด ผบ.ตร.ไม่อยากข้ามหัวใคร ยันแก้ปัญหาชายแดนคืบหน้า ย้าย 40 ฐานยิงแล้ว ส่วน MOU43-44 ให้ถาม "ภราดร" คนประสาน กมธ. รับรายงานหญิงไทยเสียชีวิตที่ปอยเปตแล้วขออ่านก่อน
เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เสนอความคิดส่งตำรวจไทยไปสังเกตการปราบสแกมเมอร์ที่กัมพูชาว่า ก็ดีเขามีความร่วมมือกันอยู่แล้ว วันนี้ ผบ.ตร.ก็ประชุมตำรวจอาเซียนแล้ว ท่านได้ยกเรื่องสแกมเมอร์ เรื่องค้ามนุษย์และเรื่องยาเสพติดมาเป็นวาระของภูมิภาคนี้
เมื่อถามว่า มีโอกาสที่ไทยจะส่งตำรวจไปที่กัมพูชาหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า ต้องมีสิครับ สื่อต้องไปถาม ผบ.ตร. นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนให้ตนไปสั่งข้ามหัวใครคงไม่ได้
เมื่อถามย้ำว่าพร้อมสนับสนุนเต็มที่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “ใช่ครับ ทั้งเรื่องของงบประมาณ ทั้งเรื่องการสนับสนุนบูรณาการ ทรัพยากร รัฐบาลก็ทำและรัฐบาลก็รับไปปฏิบัติ
เมื่อถามว่าวางกรอบเวลาประเมินเงื่อนไข 4 ข้อที่ให้กับกัมพูชาไว้เท่าไหร่ นายอนุทิน ตอบว่า ทำทุกวันความคืบหน้าจาก 2 ฐานยิงตอนนี้ก็ขึ้นเป็น 40 กว่าฐานยิงที่ย้ายออกไปแล้ว ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ของไม่ใช่ว่าอยากจะย้ายแล้วย้ายได้ทันที เพราะฉนั้นก็ปล่อยให้กองทัพดำเนินการไม่ใช่ไม่มีอะไรคืบหน้า
เมื่อถามว่าหลังลงนามปฏิญญาสันติภาพมามีทิศทางที่ดีขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่าสิ่งที่ 2 ฝ่ายต้องปฏิบัติเรื่องเงื่อนไขวิธีการดำเนินงานทั้งหลายเริ่มมาตั้งแต่ข้อตกลง JBC GBC อยู่แล้ว ผู้ปฏิบัติคือกองทัพเขารับทราบขั้นตอนอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงความคืบหน้าการพิจารณายกเลิกเอ็มโอยู 43-44 คืบหน้าถึงไหนแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ให้ถาม นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ซึ่งประสานงานกับคณะกรรมาธิการคในสภาอยู่
เมื่อถามว่าได้รับรายงานกรณีมีหญิงไทยเสียชีวิตที่กัมพูชาหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวตนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแล้วจะไปอ่านรายงานและรีบดำเนินการ
เมื่อถามว่าได้กำชับไปยัง ตร.หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กำชับทุกวัน