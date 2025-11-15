กองทัพอากาศ ขอความร่วมมือประชาชน งดเผยแพร่ภาพข้อมูลปฏิบัติการทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ

กองทัพอากาศไทย โพสต์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผยแพร่ ภาพ/ข้อมูล ปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ ด้าน กองทัพภาคที่ 2 เผยขณะนี้เป็นสภาวะที่กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงต้อง " เฝ้าระวังอย่างรอบด้าน "
วันนี้ (15 พ.ย.) เพจ “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force“ โพสต์ข้อความขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผยแพร่ ภาพ/ข้อมูล การปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ
ในขณะเดียวกันเพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2โพสต์ข้อความระบุว่า “สภาพแวดล้อมแบบ VUCA กับ การประเมินสถานการณ์ของกองทัพ
ในยุคปัจจุบันทั้งโลกและภูมิภาคของเราเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบ VUCA ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงโดยทันที
ตรงกันข้าม มันเป็นสภาวะที่กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงต้อง " เฝ้าระวังอย่างรอบด้าน " เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยสูงสุด
VUCA ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่....
V – Volatility ความผันผวน
- เหตุการณ์อาจเปลี่ยนเร็ว กองทัพจะมีระบบติดตามตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทันที
U – Uncertainty ความไม่แน่นอน
- บางข้อมูลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ดังนั้นประชาชนควรรอข่าวจากแหล่งทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
C – Complexity ความซับซ้อน
- หลายเหตุการณ์มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และการทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังประเมินอย่างต่อเนื่อง
A – Ambiguity ความคลุมเครือ
- บางเรื่องอาจตีความได้หลายแบบ จึงจำเป็นต้องใช้ " ข้อมูลที่ถูกต้อง " และ " คำอธิบายจากหน่วยงานราชการ " เพื่อให้ประชาชนได้รับความจริงเท่านั้น
แล้วประชาชนควรทำอย่างไร ????
1. ติดตามข้อมูลจาก กองทัพ , รัฐบาล และ หน่วยงานทางการเท่านั้น
2. หลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวลือหรือคลิปที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
3. มั่นใจว่าทุกสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินอย่างใกล้ชิด
4. เชื่อมั่นว่ากองทัพพร้อมปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก“