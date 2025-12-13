กทม.กำชับ 50 เขต พิจารณาเข้มการจุด-ปล่อยพลุช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กทม.มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยิ่ง เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนมักนิยมเล่นดอกไม้เพลิง รวมถึงมีการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือโคมควันอย่างแพร่หลาย และที่ผ่านมา พบว่ามักเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดความสูญเสีย ตลอดจนเพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างมีความสุขและปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทุกคน กทม.จึงได้กำชับไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของประชาชนและผู้จัดงานในสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
