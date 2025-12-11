xs
อุทุมพรพิสัยเปิดเพิ่ม 4 ศูนย์พักพิงชั่วคราว รองรับผู้อพยพจากชายแดนไทย-กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพศิน ทาศิริ นายอำเภออุทุมพรพิสัย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีผู้อพยพจำนวนมาก ซึ่งทางราชการได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพในพื้นที่อำเภอชั้นในหลายแห่ง แต่ด้วยผู้อพยพมีเป็นจำนวนมาก บางแห่งจึงเกิดการแออัดไม่เพียงพอ ทาง อ.อุทุมพรพิสัย จึงได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง คือ
1.วัดป่าหนองหวาย ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสามารถรับรองผู้อพยพได้มากกว่า 3,000 คนสถานที่มีความโปร่ง โล่ง กว้าง และจอดรถได้เป็นจำนวนมาก
2.โรงพยาบาลโคกจาน สำหรับผู้ป่วยอพยพ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน
4.โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

ทั้งนี้ ประชาชนผู้อพยพที่ยังไม่มีที่พักพิง สามารถเดินทางมาพักยังจุดดังกล่าวได้