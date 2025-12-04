รองอธิบดีกรมควบคุมโรคแจงแนวทางฟื้นฟูหาดใหญ่ พร้อมเฝ้าระวังโรคสำคัญหลังน้ำลด

วันนี้ (4 ธ.ค.) นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่หาดใหญ่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงแนวทางการฟื้นฟู ทั้งด้านสุขอนามัยและการควบคุมโรคหลังน้ำลด โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เช่น การฉีดพ่นและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การค้นหาผู้ป่วยอาการเข้าข่ายโรคหลังน้ำลด การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำลดให้แก่ประชาชน โดยโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังหลังน้ำลด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) โรคไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อที่ผิวหนังซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมที่ยังไม่สะอาดและแหล่งเพาะโรคที่เพิ่มขึ้นหลังน้ำลด
นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงแนวทางการฟื้นฟู ทั้งด้านสุขอนามัยและการควบคุมโรคหลังน้ำลด โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เช่น การฉีดพ่นและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การค้นหาผู้ป่วยอาการเข้าข่ายโรคหลังน้ำลด การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำลดให้แก่ประชาชน โดยโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังหลังน้ำลด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) โรคไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ และการติดเชื้อที่ผิวหนังซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมที่ยังไม่สะอาดและแหล่งเพาะโรคที่เพิ่มขึ้นหลังน้ำลด